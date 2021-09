Le regretté star de ‘SNL’ Norm Macdonald n’a jamais remporté un Emmy Award – et il a révélé la raison en 1 phrase

Norm Macdonald est décédé d’un cancer en septembre 2021. L’acteur et comédien avait 61 ans. Saturday Night Live alun n’a pas hésité à partager ses opinions sur la comédie et la télévision tout au long de sa vie. Qu’il ait choqué les téléspectateurs avec ses blagues « Weekend Update » ou qu’il ait prêté sa voix à un film, Macdonald a toujours exprimé ce qu’il pensait d’une manière que ses fans appréciaient.

Bien qu’il ait eu une longue carrière dans le divertissement, le Vissé la star n’a jamais remporté de prix Emmy. Macdonald a expliqué un jour pourquoi il ne détiendra jamais le trophée tant convoité.

Norm Macdonald a passé plus de deux décennies dans l’industrie du divertissement

La carrière comique de Macdonald a commencé dans les années 1980. Alors qu’il vivait au Canada, il s’est produit lors de concerts en tant que comique de stand-up. Bientôt, Hollywood a appelé, mais pas pour le talent à l’antenne de l’acteur. Dans les années 90, Macdonald a réservé son premier concert en tant qu’écrivain sur Roseanne. Cependant, sa renommée s’est élevée une fois qu’il a atterri SNL en tant qu’acteur à plein temps.

Après avoir réservé SNL, Macdonald s’est démarqué pour sa « mise à jour du week-end ». Au cours des segments, il a partagé des mises à jour célèbres sur le procès pénal d’OJ Simpson. Plusieurs années plus tard, MacDonald dirait que ses blagues sur Simpson l’ont fait virer de SNL en 1998. Cependant, les blagues et ses imitations de célébrités telles que Burt Reynolds sont restées un joyau pour les fans de la série.

Suite à sa sortie de SNL, Macdonald a joué dans des films tels que Homme sur la Lune, Sale boulot, et Billy Madison. De plus, il a décroché une sitcom, Norm, en 1999. Macdonald est également devenu un favori des fans entre les concerts des talk-shows de fin de soirée pour des animateurs divertissants comme Conan O’Brien. Bien qu’il ait travaillé dans le divertissement pendant plus de 20 ans, l’acteur a déclaré en 2017 qu’il ne croyait pas qu’il gagnerait un Emmy ou une autre distinction pour ses talents.

« Je ne recevrai jamais de prix, et c’est comme il se doit », a déclaré Macdonald à un fan sur Twitter en 2017.

Norm Macdonald a trouvé la comédie et la télévision « aliénantes »

En plus de son SNL célébrité, ses invités gars de la famille et Nickelodeon Assez Oddparents. Cependant, Macdonald s’est finalement tourné vers la création d’espaces pour sa comédie. Bientôt, il lance un talk-show avec Netflix : Norm Macdonald a un spectacle.

Lors de la promotion de sa nouvelle plate-forme en 2018, Macdonald a déclaré que les pistes de rire des émissions de télévision actuelles lui donnaient un sentiment « aliénant ».

« Je déteste quand je suis à la maison, et je me dis ‘Est-ce que tout le monde est comme ça sauf moi?' », a déclaré Macdonald à IndieWire en ce qui concerne les pistes de rire. « Comme, pensez à ceci : chaque blague à la télévision, chaque blague fonctionne. Quand on y pense, c’est dingue, non ? Si vous courez en écoutant des blagues et que tout le monde vous en moque, vous penseriez que vous devenez fou ! Ou si vous vous moquiez de regarder la télévision autant que le public du studio, vous seriez un idiot. C’est aliénant. Vous diriez : ‘Pourquoi ces gens sont-ils si foutrement divertis ?’ »

Plusieurs des anciens membres de la distribution de l’ancien ‘SNL’ ont des Emmys

À sa mort, de nombreux fans ont pleuré Macdonald en célébrant son travail sur les réseaux sociaux. Au cours de sa carrière, l’acteur a travaillé avec plusieurs comédiens qui sont devenus célèbres après SNL. Contrairement à leur co-star, ils ont remporté des Emmys pour les rôles qu’ils ont joués. Eddie Murphy, qui a joué aux côtés de Macdonald dans Dr Dolittle et Dr Dolittle 2, a remporté deux prix pour son SNL personnages en 1983 et 1984.

Adam Sandler, qui a travaillé avec Macdonald dans Billy Madison, Les adultes, et Jack et Jill, a remporté deux Emmy Awards lors de sa SNL mandat. En 1993, il a reçu un prix pour acteur invité exceptionnel dans une série comique, suivi d’une réalisation individuelle exceptionnelle en écriture dans un programme de variétés ou de musique.

Même s’il n’a remporté aucun prix de son vivant, Macdonald avait une solide base de fans et de nombreux moments hilarants qui vivront pour toujours.