Le refroidissement de la «  soupe primordiale  » dans le début de l’univers a produit des ondes gravitationnelles, selon une nouvelle étude

À partir de signatures récemment découvertes d’ondes gravitationnelles à très basse fréquence, les scientifiques théorisent qu’une combinaison d’une particule élémentaire hypothétique – des particules très légères semblables à des axions (ALP) – et des transitions de phase dans l’univers primitif peut avoir causé cette classe d’ondes gravitationnelles à exister. Les ALP très claires sont considérées comme une possibilité prometteuse pour la matière noire. L’étude, menée par des chercheurs de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (JGU), a exploré la raison de l’existence d’ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations émises par des événements cosmiques catastrophiques comme des collisions entre des trous noirs et / ou des étoiles à neutrons. La collaboration NANOGrav a rapporté la détection d’ondes gravitationnelles avec une fréquence de 10-8 Hertz en janvier et les données ont été étudiées par des astrophysiciens allemands, selon un rapport dans Explorateur technologique.

Le signal des ondes, analysé dans l’étude publiée dans la revue Physique SciPost, est cohérent avec les scénarios de la nouvelle physique qui dépassent le modèle standard. Le modèle standard comprend les particules de matière (quarks et leptons), les particules porteuses de force (bosons) et le boson de Higgs. Les transitions de phase qui sont discutées dans l’univers primitif ont eu lieu en raison du refroidissement de la soupe primordiale – l’ensemble hypothétique de conditions présentes sur la Terre il y a environ 4,0 à 3,7 milliards d’années.

Selon un Nouvel Atlas rapport, Wolfram Ratzinger, co-auteur de l’étude, a déclaré que les données disponibles à ce jour ne leur fournissent qu’un «premier indice» sur l’existence d’ondes gravitationnelles. C’est toujours passionnant pour les scientifiques puisque les ondes peuvent être produites par divers processus qui ont eu lieu dans l’univers primitif. Ratzinger a déclaré que les données disponibles peuvent être utilisées pour vérifier lesquels de ces processus peuvent jouer un rôle et lesquels ne correspondent pas aux critères.

Parlant de leurs résultats, le co-auteur de l’étude Pedro Schwaller a déclaré avoir été en mesure de détecter les deux caractéristiques (force de la transition de phase et la masse des axions) et de leur imposer des contraintes, selon Explorateur technologique.

Les scientifiques ont partagé que leurs travaux étaient nouveaux et constituaient un développement assez important. Au fur et à mesure que des données plus précises deviendront disponibles, Wolfram et Pedro pensent qu’ils seraient capables de décoder les messages véhiculés par les ondes gravitationnelles.

