Le réfrigérateur bourdonne : Causes possibles – et ce que vous pouvez faire

De temps en temps, il peut – mais si votre réfrigérateur ronronne constamment ou bruyamment, vous devez agir ! Vous trouverez ci-dessous des informations importantes sur les causes du bourdonnement et les remèdes contre celui-ci.

Fondamentalement, chaque réfrigérateur fait du bruit. Les nouveaux modèles ont tendance à être plus silencieux que les anciens. Néanmoins, un bourdonnement se fait entendre sur tous les modèles courants lorsque le compresseur se met en marche, ce qui assure un refroidissement homogène. Étant donné que cela ne s’allume normalement que pendant une courte période, le réfrigérateur doit être plus ou moins silencieux la plupart du temps. S’il ronronne fort tout le temps, quelque chose ne va pas. Il existe de nombreuses causes possibles – heureusement, vous pouvez facilement en réparer vous-même.

Le réfrigérateur ronronne fort: recherche de la cause de l’intérieur

Malheureusement, le dégivrage du compartiment congélateur fait partie de l’entretien régulier de nombreux réfrigérateurs. Avez-vous hésité pendant longtemps? Cela pourrait alors être la cause du bourdonnement, car si le compartiment congélateur est fortement givré, le compresseur démarre plus souvent – avec pour résultat que l’appareil bourdonne plus souvent. Ou peut-être que ce sont simplement des étagères ou des tiroirs lâches qui causent le bruit dans le réfrigérateur. Vérifiez que tout ce qui se trouve à l’intérieur est bien en place et ne vibre pas bruyamment en mode refroidissement.





Cause possible du bourdonnement : Porte du réfrigérateur qui fuit

Une porte qui fuit peut également être responsable de l’augmentation du bruit de fond, car cela signifie que plus d’air chaud pénètre de l’extérieur vers l’intérieur. Afin de pouvoir maintenir la température souhaitée, le compresseur se met en marche et il fait du bruit. Vous pouvez savoir si la porte fuit grâce à une astuce simple : éteignez la lumière dans la cuisine, placez une lampe de poche dans le réfrigérateur et fermez-le. Si la lumière s’échappe, la porte est défectueuse. Dans ce cas, un nouveau joint de porte ramènera rapidement la paix et la tranquillité.

Le réfrigérateur est-il correct ?

Si le réfrigérateur n’est pas de niveau, cela peut être une autre cause fréquente d’augmentation du volume et de bourdonnement continu. Il est préférable d’utiliser un niveau à bulle pour vérifier si l’appareil est tordu et, si nécessaire, le redresser. Si cela ne fonctionne pas, placez un morceau de papier sous l’un de vos pieds pour vous équilibrer. Parfois, le problème est que le réfrigérateur a été placé trop près du mur : lorsque des pièces mobiles entrent en contact avec le mur pendant le fonctionnement, elles peuvent provoquer des bruits forts. Dans tous les cas, les réfrigérateurs doivent toujours être à quelques centimètres du mur : c’est le seul moyen d’assurer une dissipation optimale de la chaleur.



Si le réfrigérateur est trop près du mur, il fera du bruit.



Photo : © Bosch 2019



compresseur cassé ? Que faire si rien ne fonctionne

Outre les possibilités évoquées, un défaut du réfrigérateur et notamment du compresseur peut également être responsable d’un niveau de bruit anormalement élevé. Dans ce cas, vous devriez consulter un professionnel qui réparera les dégâts. Mais considérez si une réparation en vaut la peine. Selon l’âge du réfrigérateur, l’achat d’un nouveau modèle plus économe en énergie peut être une meilleure alternative.