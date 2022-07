Le Redmi K50S Pro de Xiaomi pourrait recevoir un appareil photo 200MP, les spécifications clés divulguées

28 juillet 2022 16:46:41 IST

La marque sœur de Xiaomi, Redmi, est prête à lancer très prochainement son prochain téléphone phare, le Redmi K50S Pro. Les principales spécifications de l’appareil, y compris des détails sur l’appareil photo, la batterie et l’écran, ont déjà été divulguées en ligne.

L’appareil de la série K50 de Redmi sera alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Il y a quelques semaines, nous avions appris que à part Motorola et Samsung, Xiaomi va également proposer un appareil doté d’un appareil photo 200MP. Une nouvelle rumeur suggère que le K50S Pro sur lequel Redmi travaille est le même appareil 200MP sur lequel Xiaomi travaillait.

Nous examinons certaines des spécifications divulguées du Redmi K50S et quel type de matériel pouvons-nous nous attendre à voir.

Le pronostiqueur notable Yogesh Brar a révélé que le Redmi K50S Pro aura un écran OLED de 6,67 pouces, qui prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et aura également la certification HDR10+. Le Redmi K50S Pro sera alimenté par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Le SoC sera couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. De plus, l’appareil pourrait avoir un scanner d’empreintes digitales intégré ainsi que deux haut-parleurs.

Pour les caméras, le Redmi K50S Pro recevra un Samsung ISOCELL HP1 Appareil photo 200MP pour son tireur principal et un appareil photo ultra large 8MP. Il recevra également un appareil photo macro 2MP. La caméra frontale sera une unité 20MP pour les selfies et les appels vidéo.

Le Redmi K50S recevra également 5 000 mAh et prendra en charge une charge rapide de 120 W. L’appareil sera livré avec MIUI 13, basé sur Android 12.

Ce combiné viendra s’ajouter à l’existant Gamme Redmi K50 qui comprend des smartphones tels que Redmi K50, Redmi K50 Gaming et Redmi K50 Pro. La vanille Redmi K50 et la variante Pro sont alimentées par les chipsets MediaTek Dimensity 8100 et Dimensity 9000, tandis que le Redmi K50 Gaming contient un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

L’appareil sera d’abord lancé sur le marché chinois, puis il pourrait être renommé et lancé sur d’autres marchés ; cependant, il n’y a pas encore de mot officiel à ce sujet de la part de la société.

