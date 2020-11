Le redémarrage sur court-circuit se produit avec une torsion sur le classique des années 80

Le film de 1986 Court-circuit est en train d’être redémarré chez Spyglass Media Group, imaginant une nouvelle version de la comédie de science-fiction classique. Eduardo Cisneros et Jason Shuman ont été embauchés par la société pour « mettre une touche Latinx » sur le scénario du film familial, bien que des détails supplémentaires sur l’histoire n’aient pas encore été révélés. Il semble probable que le redémarrage du court-circuit suivra une histoire similaire à l’original, mais avec des personnages originaux.

Réalisé par John Badham et écrit par SS Wilson et Brent Maddock, l’original Court-circuit stars Ally Sheedy, Steve Guttenberg, Fisher Stevens, Austin Pendleton, Tim Blaney et GW Bailey. Il se concentre sur un robot militaire expérimental nommé numéro 5 qui acquiert une intelligence de type humain après avoir été frappé par la foudre. Faisant ses débuts à la première place du box-office lors de sa sortie en 1986, le film est l’un des films de science-fiction les plus mémorables de sa décennie et reste dans les mémoires de nombreux fans.

Un film de suivi est sorti deux ans plus tard, avec Court-circuit 2 première en 1988. Avec Maddock et Wilson de retour pour écrire le scénario, la suite a été réalisée par Kenneth Johnson. Blaney revient également en tant que voix du numéro 5 avec Stevens reprenant le rôle de Ben, et Michael McKean, Cynthia Gibb et Jack Weston également étoiles. Cette fois, le numéro 5 (renommé depuis Johnny 5) est kidnappé à New York après le déménagement de Ben dans la Big Apple pour produire des répliques jouets du robot adorable. Malheureusement, le film regorgeait de chiffres décevants au box-office et de mauvaises critiques, tuant les premiers plans de développement d’un troisième opus.

Les rumeurs d’un remake de Short Circuit remontent à plusieurs années. En 2008, il a été signalé que Dimension Films avait exigé les droits pour redémarrer la franchise. Dans les années suivantes, David Foster et Steve Carr s’étaient attachés à diriger le redémarrage potentiel à des moments différents avec Dan Milano à bord dès le début pour écrire le scénario. Pour une raison quelconque, le redémarrage prévu a fini par mourir dans l’enfer du développement. Spyglass Media Group récupère les droits et va de l’avant avec une nouvelle paire d’écrivains confirme en outre que le concept de Dimension est mort dans l’eau.

Cisneros et Shuman sont également l’équipe de rédaction derrière Demi-frères, la comédie à venir devrait sortir le 4 décembre. De Focus Features, le film met en vedette Luis Gerardo Méndez, Connor Del Rio, José Zúñiga, Vincent Spano, Pia Watson et Juan Pablo Espinosa. Luke Greenfield dirige. L’histoire suit un dirigeant de l’aviation mexicain qui est choqué d’apprendre qu’il a un demi-frère américain dont il n’a jamais entendu parler, et les deux se lancent ensemble dans un voyage en voiture pour retracer le chemin que leur père a emprunté du Mexique aux États-Unis.

James Vanderbilt, Paul Neinstein et William Sherak de Project X Entertainment produiront le nouveau Court-circuit, et le producteur exécutif original John W. Hyde reviendra pour produire sous sa bannière Rehab Entertainment aux côtés de Terissa Kelton. Le directeur de production Peter Oillataguerre et le vice-président de la production Chris Stone superviseront le projet pour Spyglass. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Court-circuit