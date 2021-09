Le redémarrage informatique annulé de Cary Fukunaga ressemblait plus au brillant: « C’était la déconnexion »

En tant que l’une des adaptations cinématographiques récentes les plus populaires de Stephen King, la version grand écran 2017 de CE, et Informatique : Chapitre deux en 2019, il est difficile d’imaginer que le film aurait pu être fait beaucoup mieux s’il avait été réalisé par le réalisateur original Cary Fukunaga. Cependant, parler à Le journaliste hollywoodien à l’approche de la sortie de la sortie finale de Daniel Craig en tant que James Bond dans Pas le temps de mourir, il semble que Fukunaga ait une vision bien différente du clown maléfique de King.

Le plan initial de CE vu Cary Fukunaga et Chase Palmer a passé plusieurs années à scénariser le film qu’ils voulaient faire. Will Poulter avait été choisi pour Pennywise, et le projet n’était qu’à quelques jours du tournage lorsque le réalisateur a quitté le navire et que cette version du film s’est effondrée, laissant la place à Andy Muschietti pour amener Pennywise de Bill Skarsgard sur les écrans de la version. du mouvement qui nous a été donné. Alors, à quel point la version de Fukunaga aurait-elle été différente ?

« J’ai travaillé là-dessus pendant quatre ou cinq ans avec Warners, puis il a été transféré à New Line, juste avant que nous soyons sur le point de démarrer la production », a déclaré Fukunaga à THR. « Je pense que le point de vue de New Line sur ce qu’ils voulaient et mon point de vue sur ce que je voulais étaient très différents. Je voulais faire un drame avec des éléments d’horreur, plus comme Le brillant. Je pense qu’ils voulaient faire quelque chose de plus [pure horror] Comme Annabelle [from the Conjuring films]. C’était essentiellement la déconnexion. »

Pour les fans du roman original de Stephen King, il est possible de voir comment le texte pourrait être interprété de plusieurs manières, et emprunter une voie psychologique est toujours une réelle possibilité avec les meilleures œuvres de King. Ses histoires sont centrées sur les personnages humains et l’horreur auxquels ils sont confrontés à la fois extérieurement et intérieurement au cours de l’histoire. Pennywise the Clown et ses manifestations ressemblent à bien des égards aux dinosaures de l’original parc jurassique, leur présence est ressentie plus qu’ils ne sont vus, il pourrait donc bien y avoir un moyen d’avoir constamment augmenté le suspense de la même manière que Kubrick a développé l’histoire standard de l’hôtel hanté de Le brillant et en a fait un événement traumatisant croissant et implacable.

Comme c’était, CEL’arrivée dans les cinémas sous la forme que nous avons obtenue ne peut être qualifiée que de triomphe. Le film a rapporté plus de 700 millions de dollars sur son maigre budget de 35 millions de dollars, ce qui en fait le film King le plus réussi jamais sorti en Amérique du Nord, le film avec le week-end d’ouverture le plus rentable et de nombreux autres records. Chapitre deux de l’informatique avait un budget plus élevé d’environ 79 millions de dollars et a rapporté 473 millions de dollars deux ans plus tard. Bien qu’il aurait été intéressant de voir la vision de Fukunaga à l’écran, il est peu probable que le résultat final ait été plus lucratif ou satisfaisant que ce que nous avons obtenu à la place.

Alors que l’informatique peut être vue sur plusieurs plateformes de streaming, le blockbuster James Bond réalisé par Fukunaga Pas le temps de mourir présentera le chant du cygne de Daniel Craig dans les salles le 8 octobre aux États-Unis, près de deux ans après sa date de sortie initialement prévue en novembre 2019. Cette nouvelle a été publiée par The Hollywood Reporter.

Thèmes : Informatique, Informatique 2, The Shining