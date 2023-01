Le redémarrage est annulé à Hulu après une saison

Ce ne sera qu’une saison pour la nouvelle série comique Redémarrer, du moins à Hulu. Deadline rapporte que la sitcom a été supprimée par la plateforme de streaming sans qu’il soit prévu de faire une deuxième saison. Cela fait suite à l’émission précédemment diffusée sur Hulu en septembre avant de conclure sa première saison de 8 épisodes en octobre. On ne sait pas exactement pourquoi l’émission a été annulée, car elle avait fait ses débuts avec une audience élevée avec ses critiques plus positives avec un taux d’approbation de 85% chez Rotten Tomatoes.





La bonne nouvelle pour les fans est que le créateur de la série, Steve Levitan, n’abandonne pas Redémarrer. Il aurait l’intention d’acheter la série auprès d’autres streamers, et on dit qu’il y a déjà un acheteur potentiel à qui on « demande de lire les scripts » de la deuxième saison.

Levitan a également été producteur exécutif de la série aux côtés de John Enbom, Danielle Stokdyk et Jeff Morton. Keegan-Michael Key a été producteur et a été l’un des acteurs principaux aux côtés de Johnny Knoxville, Rachel Bloom, Calum Worthy, Krista Marie Yu, Judy Greer et Paul Reiser. 20th Television est le studio.





Redémarrer usurpe la tendance récente de redémarrage

Hulu

Redémarrer suit les acteurs d’une sitcom populaire au début des années 2000. Ils se retrouvent réunis lorsqu’un redémarrage de leur série est présenté par un jeune écrivain. Lorsque l’émission a été commandée en série à Hulu, Levitan a décrit l’émission comme sa « lettre d’amour aux sitcoms » ainsi que sa « thérapie indispensable » après avoir travaillé dans la comédie télévisée pendant trois décennies. Les dirigeants de Hulu avaient également parlé de la façon dont ils voyaient un grand potentiel dans l’émission basée sur l’implication du Famille moderne créateur.

« L’incroyable bilan de Steve parle de lui-même », avait déclaré le responsable du contenu scénarisé de Hulu, Jordan Helman. « Famille moderne était brillant et massivement attrayant, faisant rire des millions et des millions de téléspectateurs semaine après semaine et devenant rapidement une sensation mondiale. Nous sommes honorés que Hulu accueillera le retour de Steve à la télévision avec Redémarrer et compte tenu de notre liste de comédies à succès telles que Seuls les meurtres dans le bâtiment, Stylo15, Rami et plus encore, nous savons que nos téléspectateurs dévoreront cette méta satire hilarante.

Vous pouvez diffuser la première et unique saison de Redémarrer sur Hulu. Le temps nous dira si et quand la série aura une deuxième saison sur une autre plate-forme de streaming, mais étant donné qu’il y a déjà eu un certain intérêt pour la série, il semble y avoir de bonnes chances que cela se produise. Vous pouvez regarder une bande-annonce de la série ci-dessous.