Le redémarrage du roi scorpion se produit avec le retour du rock en production

Redémarrage du roi scorpion arrive, alors qu’Universal avance avec la production d’une nouvelle prise du titre 2002. La star originale Dwayne Johnson revient pour produire aux côtés de Dany Garcia à travers leur bannière Seven Bucks Productions. Le scénariste nominé aux Oscars Jonathan Herman (Tout droit sorti de Compton) écrira le scénario. Le vice-président principal universel de la production Jay Polidoro et le directeur créatif Tony Ducret superviseront le projet.

« Le roi Scorpion était mon tout premier rôle sur le grand écran et je suis honoré et excité de réinventer et de livrer cette mythologie cool à une toute nouvelle génération », a déclaré Johnson dans un communiqué.« Je n’aurais pas eu la carrière, j’ai de la chance assez pour ne pas avoir été Le roi Scorpion et je suis ravi que chez Seven Bucks Productions, nous puissions aider à créer ces mêmes opportunités pour d’autres acteurs qui travaillent dur aujourd’hui. Je pense que Jonathan Herman mettra tout en œuvre pour livrer un scénario fantastique à notre public mondial. «

Dans sa propre déclaration, Garcia a également parlé de la décision de redémarrer le film de la momie. « L’original Roi Scorpion a été un catalyseur crucial qui nous a propulsés dans le monde du cinéma. Pouvoir maintenant produire la prochaine itération dans le cadre de notre ardoise Seven Bucks Productions est un moment spécial, un cercle complet, un témoignage de ce que nous avons eu la chance de construire pour notre public et finalement un humble rappel de la valeur intemporelle de l’authentique la narration », dit-elle.

Pour le moment, peu de choses ont été révélées sur l’intrigue du redémarrage, mais la nouvelle version est décrite comme une « prise contemporaine qui ne se déroule pas dans un passé lointain comme l’original. Johnson ne reprendra pas son rôle de personnage titulaire, mais peut apparaissent dans le film à un autre titre. «

Sorti en 2002 et réalisé par Chuck Russell, Le roi Scorpion est une retombée de La momie franchise de films mettant en vedette Brendan Fraser. Servant de préquelle, l’histoire se déroule des milliers d’années avant les événements de La momie, suite à la montée au pouvoir de Mathayus en tant que roi scorpion dans l’Égypte ancienne. Le film a marqué le premier rôle principal de Johnson dans un film après sa transition à Hollywood de l’industrie de la lutte professionnelle. Frappant gros au box-office, Le roi Scorpion effectivement tourné Dwayne Johnson en une véritable star de cinéma.

Basé sur le succès du film, Le roi Scorpion engendré plusieurs suites qui lui sont propres. Le cinquième film de la série, Le roi scorpion: le livre des âmes, a été publié directement dans la vidéo personnelle en 2018. Cependant, Johnson n’est apparu dans aucune de ces suites, et différents acteurs ont joué à tour de rôle Mathayus dans les autres films. Pourtant, il semblerait que Johnson n’ait pas oublié le film qui a aidé à lancer sa course à Hollywood – une carrière qui a depuis permis à l’ancien lutteur professionnel de devenir l’acteur le mieux payé des États-Unis.

Il semble probable que la nouvelle vision de Johnson Le roi Scorpion sortira en salles, mais aucune date de première n’a encore été fixée. On ne sait pas encore quand la production pourrait commencer ou qui pourrait jouer le nouveau Mathayus. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

