Le redémarrage du prédateur de Disney obtient la star de la Légion Amber Midthunder en tête

Un mouvement sur l’inévitable comme Redémarrage du prédateur de Disney aurait trouvé sa vedette en Légion étoile Amber Midthunder. Réalisé par Dan Trachtenberg (10, allée Cloverfield), ce particulier Prédateur projet est en cours depuis plusieurs années. Selon un nouveau rapport de DiscussingFilm, la production commencera enfin bientôt à Calgary, en Alberta, avec Midthunder dans le rôle principal.

Aucun détail n’a été révélé sur l’intrigue ou le personnage du personnage Ambre Midthunder jouera, mais l’histoire suivra « une femme Comanche qui va à l’encontre des normes de genre et des traditions de sa tribu pour devenir une guerrière ». Patrick Aison écrit le scénario. Son travail précédent comprend Treadstone, Jack Ryan, et en tant que consultant pour l’émission de Midthunder Légion.

Midthunder est surtout connue pour son rôle de Kerry Loudermilk dans les séries Marvel et FX Légion, mais Roswell, Nouveau-Mexique les fans la connaîtront également sous le nom de Rosa Ortecho. Elle est également apparue avec Liam Neeson dans Le tireur d’élite et retrouvera l’acteur dans le prochain film La route de glace. Ce film, qui suit un plongeur sur glace menant une mission de sauvetage pour sauver des mineurs piégés après l’effondrement d’une mine de diamants, sera diffusé sur Netflix le 25 juin.

En 2019, il a été signalé que Dan Trachtenberg réalisait un nouveau film appelé Crânes pour Fox et Disney. Il a été révélé plus tard que le projet était destiné à faire partie de la Prédateur franchise, et Trachtenberg a déclaré que le plan était de développer le film sans aucune référence claire à Prédateur. Maintenant que le chat est sorti du sac, on ne sait pas si Crânes est toujours destiné à être le titre, ou s’il deviendra quelque chose comme Prédateur: crânes ou tout autre chose.

« C’était censé être une surprise », a tweeté le réalisateur en novembre. « J’y travaille depuis presque 4 ans maintenant. Je suis très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir comment vous pourriez découvrir ce film ne se produira plus. C’est une déception. Mais aussi … YAY! »

C’était censé être une surprise. J’y travaille depuis près de 4 ans maintenant. Je suis très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir comment vous pourriez découvrir ce film ne se produira plus. C’est une déception. Mais aussi … YAY! https://t.co/pKWz9tDAEB – Dan Trachtenberg (@DannyTRS) 20 novembre 2020

Ce projet étant en développement depuis 2016, il n’est pas directement lié à Shane Black’s Le prédateur, qui est sorti en 2018. Il reste à voir si ce film aura jamais une suite, mais le producteur John Davis a déclaré que Le prédateur se prête à une trilogie avec l’espoir que Black revienne pour diriger un film de suivi potentiel. Rien n’est actuellement en cours, mais comme le film est la tranche la plus rentable de la franchise, tout est possible.

« J’adorerais dire que nous avons planifié une trilogie, mais je prends un jour à la fois », a déclaré Black à Variety en 2018. « En termes de cinéma, c’est un film à la fois. »

Pour certains, l’original Prédateur sera toujours le meilleur, réalisé par John McTiernan, le thriller d’action de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Jesse Ventura, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Richard Chaves et Sonny Landham, à la suite d’une équipe de sauvetage harcelée par un chasseur extraterrestre mortel . Un succès instantané auprès des fans, le film a lancé la franchise populaire que Trachtenberg explorera ensuite.

De Trachtenberg Prédateur est produit par John Davis sous sa bannière Davis Entertainment. 20th Century Studios développera et distribuera le film via Disney. Cette nouvelle nous vient de DiscussingFilm.

