Le redémarrage du prédateur de Disney emmène-t-il le chasseur extraterrestre dans le passé?

Suite aux nouvelles que Redémarrage du prédateur de Disney est en préparation avec 10, allée Cloverfield réalisateur Dan Trachtenberg, plus, un peu spéculatif, des détails ont commencé à émerger. Depuis l’annonce initiale, l’intrigue rumeur de ce qui sera Prédateur 5 a maintenant commencé à circuler et affirme que la suite de science-fiction emmènera le chasseur extraterrestre dans le passé.

«Predator 5 se déroulera dans le passé (enfin!) Où il se concentrera sur les Amérindiens avant que les territoires ne soient pris par les colons américains, avec un casting des Premières Nations.

Maintenant, bien que ce ne soit encore qu’une rumeur, il suit certains des autres détails qui ont déjà été publiés concernant le nouveau Prédateur film. Tandis que Dan Trachtenberg dirigera la suite, Patrick Aison est confirmé pour l’écriture du scénario. Le couple aurait travaillé sur un film intitulé Crânes depuis un certain temps, beaucoup théorisant déjà que cela pourrait être un secret Prédateur suite tout au long. Lorsque des rapports ont émergé sur Crânes développé par Trachtenberg et Aison l’année dernière, il a été taquiné comme un projet qui « suivrait une femme Comanche qui va à l’encontre des normes et des traditions de genre pour devenir une guerrière », ce qui, bien sûr, ressemble beaucoup à l’intrigue désormais rumeur de Prédateur 5.

Cela correspond également à la récente révélation que le réalisateur Dan Trachtenberg avait destinée à son Prédateur film pour être une surprise. « C’était censé être une surprise », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux après l’annonce. « J’y travaille depuis presque 4 ans maintenant. Je suis très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir comment vous pourriez découvrir ce film ne se produira plus. C’est une déception. Mais aussi … YAY! » Quelle meilleure façon de surprendre le public que de cacher le prédateur dans un film complètement différent?

Outre le fait que les crânes sont un motif courant dans le Prédateur franchise, avec le guerrier extraterrestre les collectant auprès de ses victimes comme trophées, et le fait qu’il a déjà été rapporté que le film ne suivra pas de Shane Black Le prédateur, il y a fort à parier que ce sera le plan général du suivi, les fans suivront enfin le Prédateur dans le passé.

La première Prédateur est le sommet des années 80 Schwarzenegger et reste l’un des meilleurs films à avoir jamais joué la légende hollywoodienne. Débordant de testostérone, le film est sans cesse cité et a donné naissance à l’un des monstres de science-fiction les plus emblématiques de tous les temps. La franchise a depuis engendré plusieurs suites, notamment Prédateur 2 avec Danny Glover en 1990, qui a vu le chasseur extraterrestre entrer dans la jungle de béton de Los Angeles, Prédateurs en 2010, qui a entièrement quitté la Terre pour suivre un ensemble de personnages qui ont été placés sur une planète qui sert de réserve de jeu pour deux tribus en guerre de Predators, deux films de la série spin-off croisée Alien vs Predator, et enfin Shane Black’s Le prédateur en 2018.

Les fans du monstre emblématique du film ont demandé un historique Prédateur film pendant un certain temps. J’espère donc qu’une telle modification majeure de la formule relancera enfin la franchise. Cela nous vient d’AVP Galaxy.

Sujets: Predator