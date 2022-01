Le redémarrage du nouveau spectacle de Modern Family Creator est récupéré à Hulu, le casting complet est annoncé

La série comique Redémarrer avance à Hulu avec ses trois pistes révélées. Par variété, le spectacle a été initialement commandé pour piloter à Hulu en août, et maintenant il a officiellement reçu sa commande de série. Johnny Knoxville, Keegan-Michael Key et Judy Greer dirigeront le casting; Leslie Bibb a joué le rôle de Greer dans le pilote.

Redémarrer s’attaque à la dernière tendance à Hollywood consistant à redémarrer presque tous les films et émissions de télévision à succès du passé. Créée par Steve Levitan, la série commence avec Hulu qui redémarre une sitcom familiale du début des années 2000, forçant sa distribution dysfonctionnelle à se réunir. Maintenant, ils doivent faire face à leurs « problèmes non résolus » dans un nouveau monde très différent de ce qu’il en était il y a 20 ans.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Keegan-Michael Key joue dans Redémarrer comme Reed Sterling, décrit comme un « acteur pointilleux sur la sitcom familiale multi-caméras fictive, Avancez vers le haut, qui est diplômé de l’école d’art dramatique de Yale et en veut à la série d’avoir ruiné sa carrière. » Johnny Knoxville incarnera Clay Barber, « un comédien stand-up sombre et sale dont le seul vrai travail d’acteur était sur la même sitcom brillante et ensoleillée. » Judy Greer joue également le rôle de Bree Marie Larson, une « fille de reconstitution historique d’une petite ville qui a toujours rêvé d’être une actrice et une princesse et les deux sont devenues réalité ». Digne en tant que star de cinéma/artiste hip-hop Zack, et Krista Marie Yu en tant qu’Elaine, un cadre technique devenu cadre créatif pour la télévision.





Le redémarrage vient du créateur de la famille moderne





abc

Steve Levitan (Famille moderne) a créé la série et sert de showrunner. De plus, Levitan est producteur exécutif avec John Enbom, Danielle Stokdyk et Jeff Morton. 20th Television produit pour Hulu. Commentant le projet, Levitain a déclaré: « Après avoir travaillé trente ans dans la comédie télévisée, c’est à la fois ma lettre d’amour aux sitcoms et, si je suis honnête, une thérapie bien nécessaire. »

« L’incroyable palmarès de Steve parle de lui-même. Famille moderne était brillant et extrêmement attrayant, faisant rire des millions et des millions de téléspectateurs semaine après semaine et devenant rapidement une sensation mondiale », ajoute Jordan Helman, responsable du contenu scénarisé pour Hulu. « Nous sommes honorés que Hulu accueille le retour de Steve à la télévision avec Redémarrer et compte tenu de notre liste de comédies à succès telles que Seuls les meurtres dans le bâtiment, Stylo15, Ramy et plus encore, nous savons que nos téléspectateurs dévoreront cette méta satire hilarante.





« Steve Levitan est un génie de la comédie et son idée de Redémarrer est aussi hilarant qu’il est opportun », a déclaré Karey Burke, présidente de 20th TV. «Nous sommes ravis que nos amis de Hulu aiment autant que nous ce regard sournois et extrêmement drôle sur le monde de la comédie télévisée. Et la distribution spectaculaire que Steve’s a réunie témoigne à la fois de la qualité de l’écriture et de l’attrait de cette plate-forme en tant que foyer pour une télévision intelligente et de haute qualité. Tout le monde a sauté sur l’occasion de monter à bord.

Ce n’est pas encore clair quand Redémarrer se rendra à Hulu pour le streaming, mais étant donné le talent impliqué, la série semble être une pour Famille moderne fans à vérifier quand il arrive.





James Gunn veut toujours mettre la suite de Knight Rider Legacy sur les écrans Le réalisateur James Gunn est déterminé à développer sa suite Knight Rider… dès qu’il en aura le temps.

Lire la suite





A propos de l’auteur