Le redémarrage du Highlander cherche à faire venir Henry Cavill

Emile Henry Plat EMILE HENRY a pain Artisan Grand C

Faire son pain maison est tendance, de même que les formes rustique et arrondies qui rappellent le pain de nos aïeuls cuit dans les fours à pain à la campagne. Notre moule à pain " Artisan " permet d'obtenir cette forme généreuse et irrégulière du pain de campagne traditionnel. Sa capacité généreuse vous permet de réaliser des pains à partager en famille ou entre amis (volume utile 5 litres - pain fait à partir d'1 kg de farine). Grâce à sa forme oblongue, variez les formes en faisant des pains ronds ou rectangulaires. Quant à sa base rainurée, elle va joliment marquer le pain pour accentuer le côté authentique et empêche le pain de coller. La base profonde est pratique pour faire des pains à pâte plus " liquide " comme le pain sans gluten. Les poignées larges offrent une préhension sécurisée à la sortie du four et font office d'ouverture pour laisser l'excès d'humidité s'échapper lors de la cuisson. La céramique est le matériau de prédilection pour un bon moule à pain car elle a les mêmes propriétés réfractaires que les fours à pain traditionnels. Elle permet de réguler le taux d'humidité pendant la cuisson, condition nécessaire pour obtenir un pain croustillant et aéré. Pour le rangement, les deux parties du moule s'emboîtent pour un rangement facile.