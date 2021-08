Le redémarrage du film « Spawn » ajoute un nouveau scénariste à la production

HAPPYSHOPPING 2019 nouveau panneau de commutation de film 12v 24v 6 gangs ecran tactile complet etanche IP66 controle de circuit universel avec PPTC avec cable USB

Fonctionnalit¨¦s: Taille ultra petite pour une installation facile; pratiquement pas de profondeur d'installation, pas de profondeur de montage, per?age minimum (13 x 8,5 mm) Fonctionnement continu pendant 96 heures dans les conditions de tension nominale d'entr¨¦e et de courant de sortie 10a, sans dommage Cablage flexible - bo?tier de relais de contr?le install¨¦ ¨¤ 1 m¨¨tre de l'¨¦cran tactile Module de r¨¦tro¨¦clairage, facile ¨¤ utiliser dans le noir, courant de veille tr¨¨s faible (90% moins ¨¦lev¨¦ que les mod¨¨les pr¨¦c¨¦dents) Le panneau est normalement import¨¦ ¨¤ 25 ¡ã C, le point de vente repr¨¦sente 80% de la charge maximale et, dans 90% des cas, le d¨¦lai moyen entre les d¨¦faillances est de 5 000 heures. Convient pour tous les appareils qui dans 11-30V. Sp¨¦cification: Nom: Panneau de commande tactile ¨¤ six gangs Mod¨¨le: YJ-TSP-001 Tension d'entr¨¦e: 12-24V Mat¨¦riel: PET M¨¦thode de fixation: ¨¦cran tactile / colle double face de 3 m¨¨tres (76 ¡Á 96 mm) Mat¨¦riau du