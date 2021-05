Le redémarrage du film « Resident Evil » est en cours de redémarrage

Sebamed Baby Facial Cream Soin Protecteur 50ml

Sebamed Baby Facial Cream Soin Protecteur 50ml Propriétés : Facial cream de Sebamed Baby est une crème de soin pour bébé . Le film protecteur naturel acide de la peau se forme au cours des premiers mois de la vie. C'est pourquoi la peau de bébé est si fragile et délicate. La facial cream favorise la construction du film protecteur acide de la peau de bébé et à stabiliser sa fonction barriere naturelle au pH physiologique de 5.5. Grâce au panthénol les irritations sont apaisées. La peau de bébé délicate et sensible est bien hydratée, adoucit et protégée grâce à l'association d'allantoine, vitasqualane, vitamine E et acide hyaluronque. La crème pénètre facilement et sans laisser de film gras.  Conseils d'utilisation Sebamed Baby Facial Cream : S'applique sur la peau préalablement nettoyée de bébé.