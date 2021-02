Le redémarrage du film Resident Evil de Sony sera diffusé dans les cinémas le 3 septembre

Sony a attaché une date de sortie du 3 septembre 2021 à son Resident Evil redémarrage du film. C’est juste au début du week-end de la fête du Travail aux États-Unis, donc c’est logique en termes de timing; La question de savoir si les théâtres seront largement fréquentés à ce stade reste à débattre. Ne soyez pas surpris s’il est retardé, comme le film Uncharted.

Bien que le film n’ait pas encore obtenu de titre officiel, nous savons qu’il jouera Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield. Elle est probablement mieux connue pour Maze Runner: Le remède mortel, mais les lecteurs britanniques sont plus susceptibles de se souvenir d’elle Skins. Ant-Man et les guêpes Hannah John-Kamen jouera Jill Valentine, tandis que Robbie Amell jouera Chris Redfield et Avan Jogia jouera Leon S. Kennedy.

Il y aura aussi des rôles pour Umbrella Academy Tom Hopper dans le rôle d’Albert Wesker, tandis que William Birkin sera joué par Neal McDonough. Le tout a été écrit et réalisé par Johnannes Roberts, et se déroule la nuit de l’incident de Raccoon City en 1998. Vous vous souvenez peut-être que le tournage s’est terminé fin décembre, donc c’est en post-production maintenant.

«Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l’expérience viscérale terrifiante que j’ai vécue lorsque je les ai joués pour la première fois tout en racontant une histoire humaine ancrée sur une petite ville américaine mourante qui se sent à la fois relatable et pertinent pour le public d’aujourd’hui », a déclaré Roberts dans le cadre d’un communiqué de presse sur le film.