Le redémarrage du film Mortal Kombat pousse sa cote R à la limite

La bande-annonce récente du prochain Combat mortel reboot a déjà taquiné le sang et le sang qui ne manqueront pas de ravir le public, et maintenant le réalisateur Simon McQuoid a assuré aux fans de la populaire série de jeux vidéo que le film poussera la cote R aussi loin que possible. Selon la MPAA, Combat mortel a été classé R pour « une violence sanglante et un langage tout au long, et quelques références grossières », McQuoid déclarant que les décès seront faits correctement.

« Nous voulions pousser le [blood, gore and fatalities] droit à la limite. De toute évidence, il y a un moment où le film devient impossible à diffuser si vous le poussez trop loin, et ce serait un retour sur investissement très imprudent pour le studio. Mais depuis le premier jour, ça a été: ‘D’accord, nous faisons ceci et nous allons le faire correctement.’ «

Bien que le réalisateur ait également révélé que pousser la note à l’extrême incluait, mais sans s’y limiter, une personne ayant le cœur arraché de la poitrine, ses commentaires concordent quelque peu avec les déclarations précédentes faites par Combat mortel le producteur Todd Garner a fait au sujet des décès.

Récemment, Garner a déclaré que le problème des décès et de leur traduction de la série de jeux vidéo au grand écran est simplement que la Motion Picture Association of America ne les laissera pas s’en tirer avec une partie de la violence la plus ridiculement graphique. « Tout d’abord, ce sont des personnages CG, donc ce n’est pas réel », a-t-il déclaré, ce qui a sans aucun doute amené les fans du jeu vidéo à s’inquiéter de la prochaine adaptation. « Donc, évidemment, la barre est élevée pour la violence. Je suis sous les restrictions de la Motion Picture Association of America. Donc, je dois vivre à l’intérieur de ces règles. Donc, nous allons faire tout ce que nous pouvons et cela serait ce que c’est … Je vais certainement être classé R, certainement violent. «

Pourtant, bien que le film n’atteigne pas tout à fait les royaumes dépravés de la brutalité et de la violence sanglante pour lesquels les jeux vidéo sont si connus (« Il y a de la merde que vous faites dans les jeux », a déclaré Garner. « Je ne sais pas. si tu veux vraiment voir Ludi [Lin] se faire arnaquer la tête, « ) ça sonne certainement comme Combat mortel gagnera cette cote R avec aplomb.

Avec Mehcad Brooks comme Jax, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Tadanobu Asano comme Raiden, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Joe Taslim comme Sub-Zero et Lewis Tan comme nouveau personnage Cole Young, Combat mortel suit un combattant MMA échoué qui ignore sa lignée cachée ou pourquoi il est traqué par Sub-Zero du clan des assassins Lin-Kuei. Soucieux de sa sécurité et de celle de sa famille, il recherche une équipe de combattants qui ont été choisis pour défendre l’Earthrealm dans une bataille à enjeux élevés contre les forces de l’Outworld. Avec la promesse du sang, du sang et des fameux décès, Combat mortel est un événement incontournable pour les fans.

Heureusement, les fans n’ont pas à attendre trop longtemps pour voir à quel point les décès en direct sont bien réalisés, avec Combat mortel prévu pour sortir dans les salles et sur le service de streaming HBO Max par Warner Bros. Pictures le 16 avril 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Games Radar.

