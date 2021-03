Le redémarrage du film ensorcelé prévu chez Sony, sera basé sur l’émission de télévision originale cette fois

Suite au succès de WandaVision chez Disney +, un redémarrage du film Bewitched est en cours de développement chez Sony Pictures. Basé sur la série humoristique originale mettant en vedette Elizabeth Montgomery, la nouvelle adaptation cinématographique ignorera apparemment le film de 2005 qui a été largement diffusé lors de sa sortie. Terry Matalas et Travis Fickett, l’équipe derrière la série télévisée MacGyver et 12 singes, écrira le scénario du nouveau remake avec John Davis et John Fox produisant via David Entertainment.

La série télévisée originale Bewitched a suivi la vie conjugale d’une sorcière nommée Samantha (Elizabeth Montgomery) et de son mari mortel, un directeur de la publicité nommé Darrin Stephens (d’abord joué par Dick York et plus tard par Dick Sargent). À l’époque, la série était un énorme succès, obtenant des notes très élevées comme l’une des émissions les plus populaires de l’époque. En fin de compte, 254 épisodes ont été produits au cours de huit saisons, le passage du noir et blanc à la couleur se produisant pendant l’émission.

Compte tenu du succès passé de Enchanté, il n’était pas surprenant que Columbia Pictures ait tenté de relancer la franchise en 2005 avec une adaptation cinématographique du même nom. Adoptant une approche métafictionnelle, le film met en vedette Will Ferrell en tant qu’acteur hollywoodien défaillant sous la pression de prendre le rôle de Darrin dans un remake de Enchanté. C’est à lui de trouver sa co-star pour jouer la nouvelle Samantha, et il se trouve qu’il choisit une vraie sorcière, jouée par Nicole Kidman.

Quand le Enchanté premier film, il a considérablement sous-performé dans les salles de cinéma. Les critiques ont également été exceptionnellement dures sur le film, remportant à Ferrell et Kidman un Golden Raspberry Award pour le pire couple d’écran – le film a également été nominé pour le pire réalisateur, le pire acteur, le pire scénario et le pire remake ou suite. Le pané Enchanté l’adaptation est également devenue un peu une punchline dans d’autres projets, y compris un Guy de la famille scène de Stewie Griffin assommant Ferrell pour avoir fait le film.

Parce que ces émissions classiques plus anciennes aiment Enchanté sont toujours là pour de nouvelles réinventations, ce n’était qu’une question de temps avant que la sitcom ne fasse à nouveau le tour. La nouvelle du nouveau film fait suite à une annonce sur Netflix que Tim Burton ramènerait La famille Addams avec une nouvelle série après mercredi Addams au collège. À ce rythme, il ne sera pas du tout choquant de voir un nouveau Je rêve de Jeannie passez ensuite au développement.

Il y a eu plusieurs tentatives pour redémarrer Bewitched en tant que série télévisée après l’échec de l’adaptation cinématographique, mais le projet n’a jamais semblé gagner du terrain. En 2018, ABC a annoncé avoir acheté le pilote pour un Enchanté refaire la série de Noirâtre créateur Kenya Barris, mais la série était apparemment interdite. Le succès de la série Disney + WandaVision, qui incluait des hochements de tête à Enchanté et même partagé une prémisse similaire, peut avoir contribué à ramener le spectacle classique sous les projecteurs.

Une adaptation live-action du livre pour enfants est également en préparation chez Davis Entertainment Harold et le crayon violet. Le nouveau Enchanté écrivains, Terry Matalas et Travis Fickett, développent également un Montagne de la sorcière remake pour Disney + avec John Davis et John Fox de David Entertainment. Une date de sortie pour Enchanté n’a pas encore été révélé. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: ensorcelé