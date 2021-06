Le redémarrage d’iCarly félicité pour sa représentation LGBTQ+

Le nouvel iCarly présente des personnages pansexuels et non binaires ainsi que des acteurs queer et des guest stars trans.

iCarly est finalement revenu la semaine dernière avec trois nouveaux épisodes et les téléspectateurs louent le redémarrage pour son caractère inclusif LGBTQ +.

Lorsque Paramount+ a initialement annoncé qu’ils ramèneraient iCarly, les fans se sont demandé comment ils mettraient à jour la série sans sacrifier ce qui rendait l’original si génial. Avant sa sortie, le casting a révélé que le renouveau serait beaucoup plus mature et, depuis son retour, les gens vivent pour la façon dont le nouveau spectacle s’adresse aux adultes.

Cependant, ce n’est pas seulement le ton que les fans apprécient. Le redémarrage met également la représentation LGBTQ+ au premier plan.

LIRE LA SUITE: Redémarrage d’iCarly : tous les œufs de Pâques et références de la série originale (jusqu’à présent)

Le redémarrage d’iCarly est félicité pour sa représentation LGBTQ+. Image : Paramount+

Oui. iCarly a maintenant des personnages LGBTQ+. Harper (Laci Mosley), qui joue le colocataire hilarant de Carly, est ouvertement queer. Elle n’a pas encore déclaré explicitement comment elle s’identifie, mais de nombreux fans pensent qu’elle est pansexuelle. Elle sort avec une femme dans un épisode et Carly mentionne que Harper a eu des relations avec « des mecs mignons, des filles chaudes et des avocats non binaires magnifiques et ridicules ».

Actrice trans, Josie Totah (Sauvé par le gong, Jessie) également des guest-stars dans l’épisode 3 en tant qu’influenceur et il y a des références à la culture queer partout, y compris Course de dragsters de RuPaul. Naturellement, les fans vivent pour la représentation, en particulier les personnes LGBTQ+ qui ont adoré iCarly en grandissant mais ne s’y sont jamais vues explicitement représentées.

Une personne a tweeté : « Ok ok ok. La nouvelle amie de Carly, Harper, est-elle une Black Queer Woman ? Et Carly vient-elle de dire « avocat non binaire » ? Cela ne fait que quelques minutes et je suis déjà amoureuse de la nouvelle iCarly. »

Un autre a ajouté: « J’avais raison sur le fait que Josie Totah soit dans iCarly. Non seulement nous avons une représentation bi/pan, nous avons des guest stars trans. Le progrès et la représentation sont magnifiques. »

OK OK OK. La nouvelle amie de Carly, Harper, est-elle une Black Queer Woman ? Et Carly vient-elle de dire « avocat non binaire » ? Cela ne fait que quelques minutes et je suis déjà amoureux du nouveau #iCarly. #ParamountPlus – Ryan, Super Gay & Enby #FreePalestine #BLM #ACAB (@storyofryguy) 21 juin 2021

J’avais raison de dire que Josie Totah était dans iCarly. non seulement nous avons une représentation bi/pan, nous avons des guest stars trans. le progrès et la représentation sont beaux. – micl (Harper Stan) (@nathankresstan) 17 juin 2021

iCarly ici, y compris non seulement des lesbiennes mais des personnages non binaires… j’adore le voir – LizE🖤🦋 (@hallman_lizzie) 18 juin 2021

nouveau icarly A UTILISÉ LES MOTS NON BINAIRES OMG JE SUIS TROP HEUREUX OMG – hales ✩ (@loveshackhales) 17 juin 2021

si je disais à quelqu’un qu’Icarly allait avoir une fille bisexuelle à fourrure il y a 8 ans, il penserait en fait que je devenais fou 😭😭 pic.twitter.com/cTqlFNWnha — cass 24 JOURS !! (@cassarolezz) 18 juin 2021

le nouveau icarly est tellement bon et j’adore le représentant pansexuel !!! – alex (il/lui) (@puckspaperbacks) 18 juin 2021

Avec dix nouveaux épisodes à paraître chaque semaine, on imagine que ce n’est que le début de iCarly étant LGBTQ+ inclusif. Nous aimons le voir.

Que pensez-vous de la iCarly redémarrer ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂