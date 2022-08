Le redémarrage des Quatre Fantastiques de Marvel fait appel au directeur de WandaVision, Matt Shakman

Marvel est très attendu Les quatre Fantastiques le film a trouvé son réalisateur en de WandaVision Matt Shakman, rapporte Deadline. Le film avait auparavant Jon Watts (Spider-Man : Pas de retour à la maison) attaché à la réalisation, mais il s’est retiré plus tôt cette année pour se concentrer sur des projets non super-héros.

Matt Shakman, d’autre part, sort du nominé aux Emmy Awards WandaVision, qui a lancé la phase quatre du MCU et a également marqué la première série de streaming de Marvel. Shakman a dirigé les neuf épisodes de WandaVision, et son exécution semble avoir impressionné non seulement Marvel, mais également d’autres studios hollywoodiens. Il dirige actuellement la série d’action en direct Godzilla d’Apple et travaille également sur Paramount Pictures. Star Trek 4, devrait arriver en décembre 2023.

FILM VIDÉO DU JOUR

Malheureusement, Star Trek 4 n’a même pas encore commencé la pré-production, et Les quatre Fantastiques est daté du 8 novembre 2024, ce qui signifie que Shakman devra choisir entre Marvel et Star Trek, ou Paramount devra à nouveau retarder le film.

Les quatre Fantastiques est également à ses premiers stades de développement, sans écrivains ni acteurs impliqués pour le moment. Marvel devrait révéler plus de détails lors de la prochaine exposition D23, qui aura lieu du 9 au 11 septembre.

Marvel’s Les quatre Fantastiques Ne sera pas une histoire d’origine

Bandes dessinées Marvel

Les Quatre Fantastiques sont l’un des personnages les plus populaires et les plus aimés de Marvel Comics. Créée par Stan Lee et Jack Kirby, l’équipe de super-héros a fait ses débuts en 1961 et s’est associée à Avengers et X-Men au fil des ans. Les quatre Fantastiques a également présenté plusieurs autres personnages emblématiques comme Black Panther, Dr. Doom, Galactus, Silver Surfer, Black Bolt et les Skrulls, les deux derniers ayant récemment fait leurs débuts en MCU.

Les quatre Fantastiques sont également apparus dans des médias d’animation et d’action en direct, la 20th Century Fox tentant deux fois d’adapter une adaptation cinématographique, les deux avec des résultats désastreux. Les Quatre Fantastiques (2015) est largement considéré comme le pire film de super-héros jamais réalisé. Mais juste au moment où l’avenir cinématographique de Marvel’s First Family semblait presque inexistant, Disney est intervenu et a acquis Fox en 2019. Un redémarrage a rapidement été annoncé.

Kevin Feige a récemment confirmé que Les quatre Fantastiques ne racontera pas une autre histoire d’origine puisque les fans la connaissent déjà.

« Beaucoup de gens connaissent cette histoire d’origine. Beaucoup de gens connaissent les bases. Comment prenons-nous cela et apportons-nous quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant? Nous nous sommes fixé une barre très haute en portant cela à l’écran. . »

Les quatre Fantastiques lancera la phase six du MCU, qui devrait être la plus épique à ce jour, couvrant le multivers Kang le Conquérant et les arcs Secret Wars. Marvel ne veut pas d’un autre raté sur ses mains et a recherché un cinéaste établi pour réaliser Les quatre Fantastiques et d’autres films de grande envergure comme Vengeurs 5 et 6.

Kevin Feige ne voudrait apparemment pas superviser l’intégralité des projets et se contenter de faire confiance au cinéaste, comme il l’a fait avec Sam Raimi sur Doctor Strange dans le multivers de la folie. Par conséquent, les habitués de Marvel Matt Shakman et Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) ont été choisis pour diriger Les quatre Fantastiques et Avengers : la dynastie Kangrespectivement.

En ce qui concerne le casting, John Krasinski, le favori des fans, a récemment fait ses débuts en tant que Reed Richards / Mister Fantastic dans Docteur étrange 2, seulement pour être tué sans ménagement. Emily Blunt, la meilleure candidate des fans pour jouer Sue Storm / The Invisible Woman, a déjà confirmé qu’elle ne voulait pas jouer dans des films de super-héros, tandis que Zac Efron, le favori de Human Torch, fait campagne pour rejoindre le MCU depuis des années. . Espérons que Marvel ne décevra pas avec le Les quatre Fantastiques fonderie.