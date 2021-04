Le redémarrage des emprunteurs se déroule au titre universel et opérationnel

Un redémarrage sur grand écran des petites personnes connues sous le nom de Les emprunteurs est en route grâce à Universal Pictures et Working Title, qui ont annoncé qu’une version mise à jour des fonctionnalités est en cours de développement. Potentiellement à la barre est Fête de la saucisse et La famille Addams réalisateur Conrad Verno, qui est actuellement en pourparlers et travaillera à partir d’un scénario de Peter Rabbit 2: La fugue l’écrivain Patrick Burleigh.

Le nouveau Emprunteurs Le projet est censé être une action en direct et sera basé sur le roman fantastique pour enfants de l’auteur anglais Mary Norton, qui a été publié pour la première fois en 1952. L’histoire met en scène une famille de personnes minuscules, les emprunteurs, qui vivent secrètement dans les murs et les planchers. d’une maison anglaise et «emprunter» au grand peuple pour survivre. Les aventures des emprunteurs se sont ensuite poursuivies dans plusieurs romans de suivi, The Borrowers Afield (1955), The Borrowers Afloat (1959), The Borrowers Aloft (1961) et The Borrowers Avenged (1982), qui ont vu la petite famille quitter le pays. la sécurité de leur maison et sortir dans le grand (particulièrement grand pour eux), le vaste monde.

Tous les cinq Emprunteurs les romans sont centrés sur la famille Clock, qui est composée du père, Pod, la mère, Homily et leur fille, Arrietty. Les intrigues de chaque roman tournent souvent autour de l’interaction des emprunteurs avec les êtres humains, qu’ils appellent les «haricots humains». L’emprunteur adolescente, Arrietty Clock, est présentée comme le personnage principal, qui entame souvent des relations avec de grandes personnes qui finissent par avoir un effet chaotique sur la vie d’elle-même et de sa famille, faisant réagir ses parents avec peur et inquiétude.

Ce ne sera pas la première fois que la propriété sera adaptée en action réelle pour le grand écran. Les emprunteurs a été vaguement adapté en un long métrage en 1997 et mettait en vedette John Goodman, Jim Broadbent, Celia Imrie, Mark Williams, Hugh Laurie, Bradley Pierce, Flora Newbigin et Harry Potter star Tom Felton dans ses débuts d’acteur. Tout comme le matériel source, le film a présenté au public la famille Clock, qui se trouve en grande difficulté lorsqu’un avocat impitoyable envisage de détruire leur maison afin de construire un complexe. Vivant sous leur plancher, les emprunteurs jurent de sauver la maison et partent à l’aventure bien au-delà de la sécurité de leur maison.

Les emprunteurs a reçu des critiques généralement positives à sa sortie, et bien qu’il n’ait pas éclairé le box-office, le film a été nominé pour le meilleur film britannique aux prix de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) cette année-là. L’effort de 1997 est loin d’être la seule tentative de Les emprunteursà la vie cependant, avec la petite famille qui pourrait également faire l’objet d’une adaptation télévisée en 1973, d’une autre série télévisée en 1992 et d’un film réalisé pour la télévision en 2011 avec Stephen Fry, Christopher Eccleston et Victoria Wood.

Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title produisent Les emprunteurs reboot, avec Alexandra Loewy, présidente de US Film for Working Title, chargée de superviser le développement du projet pour le compte de Working Title avec SEVP de la production Erik Baiers et VP Production Lexi Barta pour le compte d’Universal. Cela nous vient grâce à Deadline.