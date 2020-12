Le redémarrage de Van Helsing de James Wan obtient le directeur d’Overlord Julius Avery

Un nouveau Van Helsing le film est en route. Julius Avery (Suzerain) a été sollicité pour réaliser une nouvelle interprétation du personnage classique, avec le maître d’horreur James Wan (La conjuration, Vu) produisant. Il s’agit du dernier effort d’Universal Pictures pour créer une franchise moderne à partir de son écurie classique de personnages centrés sur les monstres. Ensuite, c’est le professeur Abraham Van Helsing qui obtient une autre chance de gloire sur grand écran.

Selon un nouveau rapport, Julius Avery dirigera le nouveau Van Helsing film, travaillant à partir d’un script qui a été initialement écrit par Eric Pearson. Le script est actuellement en cours de réécriture maintenant qu’Avery est à bord. James Wan produira via sa société Atomic Monster aux côtés de Michael Clear. Judson Scott est à bord en tant que producteur exécutif. Les détails de l’intrigue sont actuellement gardés secrets, il n’est donc pas clair comment, précisément, le personnage sera utilisé. Tout ce que l’on sait actuellement, c’est que le film se déroulera dans son monde.

Julius Avery a fait connaître sa présence à Hollywood avec les 2018 Suzerain. Le film de zombies de la Seconde Guerre mondiale a été produit par JJ Abrams. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations avant sa sortie, il ne faisait pas partie de la Cloverfield univers. Mais les critiques y ont quand même répondu gentiment, même s’il ne s’est pas connecté au box-office. Avery dirige actuellement Sylvester Stallone dans samaritain, qui est une interprétation du genre des super-héros. Les débuts de réalisateur d’Avery étaient ceux de 2014 Vieille fripouille.

Pour ce qui est de James Wan, il est devenu l’un des cinéastes les plus prolifiques et les plus réussis d’Hollywood. En tant que réalisateur, Wan est derrière de grands succès tels que La conjuration, Aquaman et Furieux 7. En tant que producteur, il est derrière le Prestidigitation spin-offs de l’univers, DC Swamp Thing série et le prochain Combat mortel redémarrer, ainsi que le Vu et Insidieux franchises.

Van Helsing, en tant que personnage, a fait ses débuts dans Bram Stoker’s Dracula. Il est apparu dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision au fil des ans. Universal avait précédemment tenté de lancer une franchise basée sur la figure en 2004, avec Hugh Jackman dans le rôle principal. Le film a échoué à la fois sur le plan critique et commercial. Syfy a également diffusé quatre saisons d’un Van Helsing Émission de télévision, qui a été renouvelée pour la saison 5. Le personnage est également apparu dans Dracula: mort et aimer, Penny terrible et Dracula 2000, entre autres adaptations.

Universal a été revigoré en termes de sa franchise monstre classique. L’homme invisible, qui a été publié plus tôt cette année, s’est avéré être un énorme succès, rapportant 130 millions de dollars au box-office. Le studio avait précédemment tenté de lancer un univers cinématographique intitulé Dark Universe, en commençant par Tom Cruise. La momie en 2017. Cela s’est avéré être une expérience unique. Le studio a depuis commencé à développer des projets axés sur les créateurs, tels qu’un nouveau Loup garou film avec Ryan Gosling et une nouvelle vision Dracula du réalisateur Karyn Kusama. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Van Helsing