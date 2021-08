Le redémarrage de « The Office » n’aura lieu que si Greg Daniels participe

Huit ans se sont écoulés depuis la fin de « The Office ». Et si l’industrie du divertissement nous a appris quelque chose, c’est qu’il est temps pour les dirigeants de NBC de commencer à mobiliser des idées sur un éventuel redémarrage, qui n’aura lieu que si son créateur, Greg Daniels, donne son accord pour le projet.

« The Office » est une adaptation de la série britannique du même nom créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant à partir de 2001, qui malgré son statut culte, n’a pas reçu la notoriété de son homologue américaine, qui à travers les chroniques « faux documentaires » le bureau des travailleurs au siège de Scranton de Dunder Mifflin, une société de vente de papier.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix a renouvelé « Cobra Kai » pour une cinquième saison

Dès le moment où NBC a lancé « Peacock », son propre service de streaming, aux États-Unis, les dirigeants de la chaîne ont envisagé la possibilité de lancer un reboot de « The Office », après la grande acceptation par le public avec le spécial épisodes de « 30 Rock » et « Parks and Recreation ».

Même s’il n’y a pas eu d’annonces officielles sur la possible production du reboot de « The Office », il semble que certaines démarches aient été menées par les cadres de la chaîne envers Greg Daniels. Lors d’une conversation avec Deadline, Susan Rovner, responsable du contenu chez NBCU, a noté que « si Greg Daniels veut en faire un (redémarrer), nous le soutiendrons ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Disney+ présente « Doug Days », le nouveau spin-off du film « Up »

L’année dernière, Greg Daniels a fait part de son intérêt à organiser une réunion spéciale avec les acteurs originaux de la série, dont Steve Carrell, bien qu’il ait noté qu’une telle idée lui semblait « irréaliste » en raison du calendrier serré de la carrière de l’émission. les deux acteurs.

«Je pense que les gens que le redémarrage de The Office rassemblera tout le casting et reprendra là où nous nous sommes arrêtés. Nous n’aurons probablement pas tous les personnages de retour, ils font tous ces grandes choses », a déclaré Daniels, ajoutant que, s’ils étaient redémarrés, ils devraient être réalistes avec le résultat final de ces épisodes.