Le redémarrage de The Lone Ranger de Disney allait-il vraiment libérer un loup-garou dans le vieil ouest?

L’adaptation cinématographique 2013 du personnage de fiction populaire The Lone Ranger est un drôle de canard à bien des égards. Inspiré à parts égales des films de super-héros d’aujourd’hui et des films de cow-boy des années 60, le film voit Johnny Depp dans le rôle central de Tonto, un guerrier Comanche qui se lie d’amitié avec John Reid alias le Lone Ranger, joué par Armie Hammer, alors que les deux affrontent le complexe militaro-industriel du Texas, 1869. Dans une interview avec Collider, le directeur de Le Ranger solitaire, Gore Verbinski a confirmé les rumeurs selon lesquelles le film devait à l’origine présenter un personnage de loup-garou avant de prendre l’histoire dans une nouvelle direction.

«J’ai fait Rango. Il est revenu environ quatre ans plus tard, où [producer] Jerry [Bruckheimer] avait dit: « Voulez-vous revenir? » J’ai dit: « Eh bien, j’aimerais faire la version à laquelle je pensais au départ. » Quelque part dans l’intervalle, sans moi impliqué, il y avait un loup-garou, c’est de là que venait le truc de loup-garou. Mais je n’ai jamais lu ce brouillon … C’était donc dans un autre cul-de-sac. Cela ne faisait pas du tout partie de mon monde. Puis au moment où il est revenu … je pense qu’ils avaient épuisé l’autre voie. C’est Johnny qui m’a appelé et m’a dit: ‘Pouvez-vous revenir?’ Et il m’avait envoyé une photo de lui en maquillage Tonto et de l’oiseau sur sa tête. Et puis, j’ai présenté mon idée originale à Justin Haythe, et nous venons de commencer à travailler sur le scénario. «

Alors qu’un loup-garou se sent comme un ajout étrange au monde de The Lone Ranger, qui a toujours été ancré dans la réalité et les films de cow-boy à leur apogée plutôt que des bandes dessinées, une trace de la créature surnaturelle a fait partie du film fini. Un personnage hors-la-loi, nommé Butch Cavendish, s’avère être un cannibale, que Tonto appelle fréquemment un « Wendigo », un esprit maléfique qui se nourrit de chair humaine. Il est possible que Cavendish ait été à un moment donné un loup-garou à part entière avant que Verbinski n’intervienne.

Au lieu d’apporter des éléments surnaturels, le cinéaste a plutôt choisi de raconter l’histoire d’un monde en mutation, où Tonto et The Lone Ranger se rendent compte qu’ils sont des reliques d’une époque révolue.

« Cette idée que l’avenir est à venir, que ce soit le chemin de fer, que ce soit la East India Trading Company, elle est là à Rango, l’inévitabilité de l’avenir et ce qui arrive au Pistolero ou au Capitaine Jack ou à l’un de ces personnages quand ils sont face au progrès. Et à cause du point de vue de Tonto, c’est ouvertement dans The Lone Ranger. Quand ces gars dans les années 60 et au début des années 70 ont commencé à jouer avec le genre et à partir, qu’arrive-t-il au gars à cheval lorsque la voiture arrive? ce qui me fascine, cet effondrement d’une bulle, d’un ballon ou d’un système de croyances. Je pense que c’est vraiment lorsque vous êtes obligé de regarder les choses différemment. Et c’est là que tout change pour vous. Vous mettez tout à l’envers, vous voyez, c’est quand un l’enfant voit la gomme sous la table. En gros, c’est un point de vue différent … «

Malgré la main expérimentée de Verbinski et le pouvoir de star de Depp, Le Ranger solitaire a été en proie à de mauvaises critiques, à des critiques sur Depp jouant un personnage de Comanche, et le film a coulé au box-office, tuant la franchise naissante avant qu’elle ne puisse commencer correctement. Cette nouvelle est née à Collider.

Sujets: Disney