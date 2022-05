Le redémarrage de The League of Extraordinary Gentlemen arrive sur Hulu

in

Hulu

La Ligue des gentlemen extraordinaires a eu une entrée en salles il y a près de 20 ans et maintenant Hulu prépare un redémarrage de l’équipe particulière de héros.

©IMDBLa Ligue des Gentlemen Extraordinaires

La Ligue des Gentlemen Extraordinaires a fait son entrée au cinéma il y a près de 20 ans avec un casting mené par l’iconique Sean Connery. En fait, ce serait le dernier film de la carrière de l’acteur de James Bond. Le film est l’adaptation d’un roman graphique créé par Alan Moore et Kevin O’Neill qui aura désormais une nouvelle version pour la plateforme de streaming Hulu.

Selon les informations de Le journaliste hollywoodien Ateliers du 20ème siècle sera en charge de la production du film qui aura parmi ses protagonistes des créatures fictives telles que la victime de Dracula, Mina Murray, l’explorateur Quatermain, le capitaine Nemo, le Dr Jeckyll et M. Hyde et l’homme invisible, entre autres. Il s’agit d’une équipe de personnages essayant d’être un Ligue des Justiciers de l’époque victorienne.

Nouvelle version pour La Ligue des Gentlemen Extraordinaires

Le film original met en vedette Sean Connery en tant que Quaterman, Peta Wilson en tant que Mina, Naseeruddin Shah en tant que capitaine Nemo, Jason Flemyng en tant que Dr Jeckyll et M. Hyde et Tony Curran en tant qu’homme invisible. L’adaptation a pris certaines libertés par rapport à la bande dessinée, comme l’introduction de Shane West se faisant passer pour Tom Sawyer et Stuart Townsend faisant de même avec Dorian Gray.

Le producteur exécutif du film original, Don Murphy, est de retour derrière le redémarrage. A cette occasion, il sera accompagné de Susan Montford et Erwin Stoff. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires a un scénariste sélectionné : Justin Haythe, qui compte parmi ses crédits des projets tels que Route révolutionnaire Oui Moineau rouge. Il semble que certains détails manquent encore pour la production de ce film.

Alan Moore Il n’a jamais caché son rejet des précédentes adaptations de son œuvre réalisées par Hollywood. On parle de Veilleurs, de l’enfer Oui V pour Vendetta. La vérité est que l’industrie semble continuer à vouloir travailler sur la base des œuvres de cet homme talentueux du monde des dessins animés. Reste à savoir si La Ligue des Extraordinaires Messieurs Il aura plus de succès que sa version précédente.

