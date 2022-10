Le redémarrage de Tarzan prévu chez Sony sera une réinvention totale pour le 21e siècle

Sony Pictures aurait de grands projets pour le personnage emblématique, Tarzanaprès que le studio ait récupéré les droits d’écran de la légende littéraire et du grand écran de la succession d’Edgar Rice Burroughs, Edgar Rice Burroughs Inc. Selon un rapport du Hollywood Reporter, Sony prévoit une refonte complète de Tarzanleurs plans étant décrits comme une « réinvention totale » du personnage et de la « propriété intellectuelle ».





Le studio chercherait à apporter le personnage de Tarzan à un lieu « pour le public en ce temps et dans cet espace du 21e siècle ». Actuellement, aucune autre information n’est sortie de Sony, sans cinéastes, stars ou producteurs attachés à ce qu’ils ont en tête.

Comme le souligne le rapport, le Tarzan la propriété se trouve dans un lieu particulier, avec le caractère existant à la fois dans le domaine privé et public. Ainsi, alors que Sony Pictures a maintenant acheté les droits d’écran du domaine Burroughs, les premières histoires impliquant Tarzan sont techniquement un jeu équitable car elles appartiennent au domaine du public.

Sony n’a pas encore commenté son plan pour cette réinvention de Tarzanmais nous avons hâte de voir exactement ce qu’ils ont en tête pour le personnage emblématique et la propriété dans son ensemble.

L’histoire de Tarzan est bien connue à ce stade, mais la voici quand même pour quiconque a peut-être vécu dans une grotte ou vient de se réveiller d’un long coma. Créé par Edgar Rice Burroughs pour le roman Tarzan des singes En 1912, Tarzan est le fils d’un seigneur et d’une dame britanniques qui se retrouvent abandonnés. La mère de Tarzan meurt alors qu’il n’est qu’un bébé, son père étant tué par le chef d’une tribu de singes peu de temps après.

Ainsi, Tarzan est adapté par l’un des singes, Kala, devenant l’un d’eux alors qu’il apprend à grimper, à chasser, à se balancer des branches et à survivre généralement dans la jungle en tant qu’animal sauvage. Au cours de son adolescence, Tarzan rencontre une jeune femme nommée Jane Porter qui s’est également échouée dans la jungle. Grâce à Jane, Tarzan apprend lentement qui il est vraiment, tombe amoureux de Jane et redécouvre son identité humaine.





Tarzan a fait l’objet de nombreuses adaptations pendant de nombreuses années

Tarzan a été adapté pour l’écran plusieurs fois au cours des dernières décennies sur de nombreux supports, y compris la radio, la scène, les bandes dessinées, les jeux vidéo et le grand et le petit écran. L’une des sorties les plus populaires du personnage reste l’effort d’animation de Disney en 1999.

La sortie la plus récente est cependant venue sous la forme de 2016 La Légende de Tarzan, avec Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou, Jim Broadbent et Christoph Waltz. L’histoire suit Tarzan, qui, après avoir déménagé à Londres, est convaincu de retourner dans son ancienne maison dans les jungles d’Afrique, pour enquêter sur les allégations d’esclavage.

La Légende de Tarzan a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, une grande partie des critiques étant dirigée contre l’optique coloniale inconfortable du film et pour être tombé dans les pièges d’une histoire de «sauveur blanc». Ce sont sans doute les éléments exacts que Sony cherche à éviter de répéter avec leur Tarzan réinvention.