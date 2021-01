Le redémarrage de Spy Kids se produit avec le créateur Robert Rodriguez

le Enfants espion font un retour. Skydance Media a obtenu les droits de la franchise et prévoit de la redémarrer pour un public moderne. De plus, créateur et réalisateur original Robert Rodriguez est à bord pour les aider à le faire. Reste à savoir s’il sera connecté ou non aux films originaux, mais le fait d’avoir Rodriguez à bord dans une certaine mesure devrait donner aux fans de l’original l’espoir que cela sera coupé dans le même tissu.

Selon un nouveau rapport, Skydance Media a opté pour les droits de Spyglass Media Group. Peu de choses ont été révélées à titre de détails, mais Skydance sera le principal studio derrière le Enfants espion reboot, que Robert Rodriguez écrira et dirigera. Il ne se contentera donc pas de prêter son nom de producteur. Rodriguez sera fortement impliqué, comme il l’était avec les entrées précédentes dans la franchise. Bien que les détails de l’intrigue restent largement secrets, il est dit que le nouveau film «tournera autour des activités d’une famille multiculturelle».

Cela survient alors que les studios et les services de streaming sont plus avides que jamais d’une IP éprouvée. L’original Enfants espion a fait ses débuts il y a un peu moins de 20 ans en 2001. Ce fut un énorme succès, remportant 197,6 millions de dollars au box-office mondial. Trois suites ont été produites, avec l’entrée la plus récente, Tout le temps dans le monde, arrivant en 2011. À ce jour, la série a rapporté 565,9 millions de dollars dans le monde.

Le film d’action original pour la famille était centré sur une paire d’espions internationaux, Gregorio et Ingrid Cortez, qui ont laissé la vie derrière eux pour fonder une famille. Ils sont appelés pour une mission secrète et les Cortez sont séparés de leur famille, kidnappés par le diabolique Fegan Floop. Leurs enfants, Carmen et Juni Cortez, viennent à la rescousse. Le casting comprenait Alex PenaVega, Daryl Sabara, Antonio Banderas et Carla Gugino. On ne sait pas si l’un d’entre eux reviendra pour le redémarrage.

Robert Rodriguez a été occupé ces derniers temps. Il a dirigé les années 2019 Alita: l’ange de la bataille, qui a été produit par James Cameron et a été un modeste succès au box-office, par rapport à son énorme budget. Le film a depuis gagné un énorme succès. Les fans continuent de pousser pour une suite. Il a également réalisé We Can Be Heroes pour Netflix, qui s’est également avéré être un succès. Un suivi est actuellement en cours. Rodriguez a également dirigé un épisode clé de The Mandalorian saison 2 qui a réintroduit Boba Fett dans le Guerres des étoiles galaxie. Il travaille actuellement sur une série dérivée, Le livre de Boba Fett, qui arrivera sur Disney + en décembre.

Ceci pour dire, sa carte de danse est assez pleine. Il est donc impossible de dire à quelle vitesse Enfants espion le redémarrage se réunira. Il s’agit de savoir quel projet devient une priorité et passe avant les caméras. Gary Barber et Peter Oillataguerre de Spyglass sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

