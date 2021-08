Le redémarrage de Spawn de Todd McFarlane doit ramener Michael Jai White

La longue gestation de Todd McFarlane Frayer le film serait de retour avec un nouveau scénariste, mais même s’il s’agit d’un redémarrage ignorant l’adaptation précédente, il n’y aurait pas de meilleure personne pour jouer le rôle principal que Michael Jai White. Dans la version originale Frayer, qui est sorti en 1997, White a joué le rôle d’Al Simmons, l’homme qui meurt et revient sur Terre en tant que justicier titulaire Hellspawn. Il y avait des plans précoces pour une suite après Frayer, mais le projet est mort dans l’enfer du développement.

Au cours des années qui ont suivi, McFarlane s’est efforcé d’obtenir une nouvelle adaptation en direct de Frayer du sol. Il a été rapporté que Jamie Foxx a embarqué dans le projet en 2018 pour jouer une nouvelle incarnation d’Al Simmons avec des plans pour tourner en 2019, mais pour une raison quelconque, cette date est venue et est allée sans réel progrès dans le projet. Le producteur Jason Blum a déclaré à ComicBook.com que le film était toujours en « développement très actif » en mai 2020, mais que le projet ne fait apparemment que tourner ses roues depuis.

Récemment, il a été annoncé que le scénariste Brian Tucker (Ville détruite) a été sollicité pour écrire un nouveau script pour le remake de Spawn avec McFarlane toujours à bord pour réaliser et produire. Parce que tant de temps s’est écoulé, et étant donné qu’un nouvel écrivain arrive pour présenter une vision créative différente de l’histoire, il n’est pas clair si Foxx est toujours attaché. Il y a des spéculations qu’il pourrait revenir à bord après avoir vu le nouveau script, tant que l’emploi du temps de l’acteur chargé est ouvert.

Foxx est certainement un acteur incroyable, quelqu’un qui est capable de briller dans les biopics aussi bien qu’il le fait avec des personnages de fiction. Il n’y a aucune raison de croire qu’il ne ferait pas bien en tant qu’Al Simmons dans un Frayer film aussi. Cela ne veut pas dire qu’il est la personne parfaite en tête de liste pour jouer à Simmons dans le Frayer redémarrer. Cet honneur devrait aller à Michael Jai Blanc, qui est devenu synonyme du rôle lorsqu’il a joué Al en 1997 Frayer.

Ne tournons pas autour du pot, ici. Ce Frayer le film regorge de problèmes, et bien qu’il ait un peu de culte ces jours-ci, il a été largement critiqué à l’époque pour une myriade de raisons. Même White a expliqué dans une précédente interview avec THR qu’il n’était pas un fan, notant à l’époque: « Il n’y a aucune séquence de moi disant que j’aimais Frayer. Je n’ai jamais dit que je pensais que c’était un bon film. »

Même ainsi, presque tout le monde était d’accord pour dire que White dans le rôle d’Al Simmons était peut-être le point le plus brillant du film. Alors que beaucoup Frayer les fans n’étaient pas ravis du film, il y avait encore beaucoup d’appels à Apparition 2 pour voir plus de White dans le rôle. Semblable à la façon dont Michael Keaton était devenu synonyme de Batman, de nombreux fans avaient associé de manière permanente White à Frayer, et il n’y a probablement pas d’annonce de casting plus importante pour le nouveau film que si le même acteur revenait. Il suffit de regarder l’enthousiasme des fans entourant le retour de Keaton, même dans une capacité limitée, pour Le flash.

Il ne semble pas que Todd McFarlane recherche nécessairement un acteur beaucoup plus jeune pour jouer Al Simmons. Après tout, Foxx n’a que trois ans de moins que White. À ce jour, White continue également de jouer des rôles principaux dans des films d’action, car l’acteur est toujours dans une forme incroyable et pas moins capable de jouer Spawn maintenant qu’il ne l’était il y a deux décennies. Ses récents crédits incluent Undercover frère 2, Triple menace, et Otage voyou. Bienvenue dans la mort subite, une Mort subite remake avec White, est devenu l’un des titres les plus regardés sur Netflix lorsqu’il est arrivé sur le streamer en octobre 2020.

Il pourrait y avoir quelques obstacles pour assurer le retour potentiel de White pour le prochain Frayer film. En 2019, il a semblé suggérer qu’il ne serait pas impliqué dans le projet dans une interview avec ComicBook.com. White a également déclaré que la vision de McFarlane pour Frayer à l’époque était de garder le personnage principalement dans l’ombre, de la même manière que le requin dans Mâchoires était pour la plupart invisible tout au long du film. L’acteur ne semble pas être fan de cette idée.

« Je n’en sais rien. Il parle d’un redémarrage de Spawn depuis 20 ans », a expliqué White à l’époque. « Je pense qu’il va continuer à en parler, parce que les gens écoutent. Je ne le comprends pas, personnellement. Je lui souhaite bonne chance. Mais, Todd m’a expliqué que ce sera un personnage que vous n’avez pas vu. Vous ne voyez jamais le personnage. C’est juste un personnage qui est à peine sur le film. Personnellement, je ne comprends pas. «

Alors que White est totalement hors de la boucle sur Frayer, il admettra plus tard qu’il est prêt à faire une apparition spéciale dans le redémarrage si l’offre se présente. S’adressant à ComicBook.com en décembre 2020, l’acteur a déclaré qu’il envisagerait une apparition dans le film par respect pour les fans qui l’aimaient dans le rôle. En ce qui le concerne, c’est toute la motivation dont il aurait besoin pour dire oui, montrant à quel point il apprécie la longue Frayer fans pour le soutenir.

« Eh bien, oui », a déclaré White lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un petit rôle. « Par respect pour les fans qui m’ont mis là où je suis, je devrais dire oui. Simplement à partir de ça. »

Si White est prêt à faire une apparition, est-ce si exagéré de croire qu’il envisagerait de reprendre le rôle d’Al Simmons ? Mettre White et McFarlane sur la même longueur d’onde de manière créative pourrait être le plus gros obstacle, mais ce n’est certainement pas impossible. Dans le but de générer une énorme excitation de Frayer fans pour le nouveau film, peut-être que McFarlane serait mieux servi en donnant à White une autre chance de jouer le personnage dans le R-rated Frayer film qu’il a toujours mérité.

« Tout le monde à Hollywood veut un film de bande dessinée sombre classé R, et Spawn est en tête de leur liste », a déclaré McFarlane à Fan Expo à Vancouver l’année dernière, suggérant Jokerle succès de obtiendra en fait la cote R Frayer fait. « Les appels téléphoniques arrivent rapidement et rapidement. J’ai parlé à quelques personnes aux Oscars, j’ai les investisseurs qui s’alignent. Cela a changé depuis le Joker d’être moi les suppliant de faire Frayer sombre et effrayant, à leur demander. »

Pour l’instant, les fans de White peuvent s’attendre à ce qu’il apparaisse dans le prochain thriller d’action Le Commando aux côtés de Mickey Rourke. Pour ce qui est de Frayer, le projet n’a pas encore de date de sortie officielle, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de temps pour trouver un moyen pour White de s’impliquer. Vous pouvez regarder l’original Frayer film en streaming sur HBO Max.

Sujets : spawn