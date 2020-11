Le redémarrage de Spawn arrive toujours, sera énervé et promesses différentes Blumhouse Boss

Bien qu’ils aient été en développement pendant ce qui semble être une éternité, ceux qui sont derrière le long, long et long redémarrage de Spawn sont déterminés à y arriver, en enfer ou en mer. Le producteur d’horreur Jason Blum a maintenant fourni une mise à jour concernant le film, indiquant que le redémarrage est toujours en développement actif et que lui et Frayer le créateur Todd McFarlane prend juste son temps pour que le script soit parfait.

« Ça va être très différent, ça va être très énervé. Ce qui m’a excité, c’est que Spawn est en quelque sorte la dernière grande bande dessinée inexploitée. Cela m’a semblé être une opportunité incroyable. Cela a pris plus de temps que ce que j’espérais pour obtenir le histoire juste, mais nous y travaillons toujours. «

La propriété a été adaptée pour le grand écran une fois auparavant, en 1997, et avec Michael Jai White dans le rôle principal. Malheureusement, le film a été malmené par la critique et reste un excellent exemple de la façon de ne pas adapter une propriété de bande dessinée populaire. Nul doute que c’est une façon dont Jason Blum vise à ce que le redémarrage soit « différent ».

En plus de travailler sur le scénario, McFarlane devrait également faire ses débuts en tant que réalisateur de long métrage avec Spawn, qui suivra les exploits de l’anti-héros démoniaque titulaire. McFarlane a taquiné des détails sur le projet pendant un certain temps, confirmant que le film vise une cote R, et affirmant récemment que Spawn alignait d’autres grands talents.

« Je peux vous dire en ce moment qu’il y a un élan en cours sur Spawn, le film, et je ne dis pas que de mon côté, je dis que les choses que vous devez faire pour finalement arriver au point où vous aller en production une fois que[lescirconstancesactuelles}nouspermettrontdepasseràlaproductiontoutcelasepasseencemomentetnousajoutonsdestalentsdegrosgrostalentsquenousn’avonspasencoreannoncésJ’auraisaimépouvoirmaisJenepeuxpas »[thecurrentcircumstances}allowsustogetintoproductionallthosethingsaregoingonrightnowandwe’readdingtalentbigbigtalentthatwehaven’tannouncedyetIwishIcouldbutIcan’t »

Certains des talents supposés impliqués dans Frayer est Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar. Malgré des rumeurs récentes selon lesquelles l’acteur avait quitté le projet, Foxx a depuis assuré aux fans qu’il était toujours impliqué en disant: « J’ai surpris Todd McFarlane. J’ai dit: ‘Frère, je sais qu’un jour vous ferez ce film, et j’espère que vous le ferez gardez-moi à l’esprit »», a-t-il déclaré en août. « Ce que Black Panther a fait, c’est nous faire savoir que c’est si nécessaire, et c’est le moment. Et Spawn est juste un personnage intéressant en soi. Les têtes qui sont réunies pour vous apporter quelque chose de spécial – faites attention. »

Foxx est sur le point de jouer le personnage principal, qui commence sa vie en tant que soldat, mercenaire et assassin, Al Simmons. Assassiné lors d’une mission par un camarade mercenaire, Simmons est envoyé en enfer à cause de sa vie d’assassin. Après avoir conclu un accord avec l’être connu sous le nom de Malebolgia, Simmons accepte de devenir un Hellspawn en échange d’être autorisé à voir sa femme une dernière fois.

Avengers: Fin de partie Selon les rumeurs, la star Jeremy Renner serait également à bord, l’acteur devant jouer un détective d’homicide qui croise le chemin du guerrier vengeur. Malgré toutes les ondes positives venant de Blum et McFarlane, n’espérez pas voir Frayer bientôt. Cela nous vient d’Inverse.

Sujets: Spawn