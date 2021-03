Le redémarrage de «Shaman King» sera disponible dans le catalogue Netflix

Similaire à ce que nous avons pu voir avec « FullMetal Alchemist: Fraternité« , »Roi chaman»Se prépare pour la première d’une nouvelle série animée, qui comportera une adaptation totalement fidèle au manga original. Grâce à une nouvelle avancée, le service de streaming Netflix a annoncé qu’il serait en charge de le diffuser via son catalogue.

Bien qu’une confirmation officielle pour l’Amérique latine n’ait pas encore été vue, cela ne devrait pas être une source de préoccupation, car la plate-forme dispose déjà d’une page préchargée pour la série dans le catalogue de notre territoire.

La série se prépare à sortir à la télévision japonaise le 4 avril, et bien que Netflix assure que sa première aura lieu en 2021, tout indique que le service de streaming pourrait le maintenir en attente avant de faire son lancement officiel en Occident.

La série se déroule dans les temps modernes. Tous les 500 ans, des individus dotés de capacités surnaturelles qui se disent «chamans», s’engagent dans un tournoi de combat dans lequel des concurrents du monde entier cherchent à remporter le titre de «roi des chamans», en utilisant des guerriers du monde. esprits à travers leurs armes emblématiques.

« Roi chaman« Apparu comme une série de mangas publiée par Hiroyuki takei pour le magazine Saut hebdomadaire Shonen entre 1998 et 2004. Plus tard, il sera compilé en 32 volumes, donnant lieu à un grand nombre de jeux vidéo, de jeux de cartes et d’une grande quantité de marchandises liées à la franchise.

En 2001, une adaptation d’anime par le studio commencerait Xebec, qui a eu 64 épisodes qui ont culminé en 2002. Parce que la série et le manga ont été développés en parallèle, les deux ont des lignes narratives complètement différentes dans leur arc final, c’est pourquoi il est considéré comme une sorte d ‘«alternative finale» au manga.

Ce nouveau redémarrage promet de rester totalement fidèle à l’histoire originale. Il aura l’adresse de Joji furuta (noté pour son travail dans « Nanatsu no taizai”) Avec la collaboration de l’étude Pont (Conte de fées), comptant sur Shoji yonemura (Pokémon) en tant que scénariste et musicien de Yuki hayashje (Mon université de héros). Cette série mettra également en vedette le retour de certains des acteurs de la voix qui faisaient partie de la première adaptation d’anime.