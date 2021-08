Le redémarrage de Saints Row fait face à une énorme réaction des fans, les développeurs disent « Nous ne reculons pas »

Révélé plus tôt cette semaine lors de la Gamescom Opening Night Live 2021, le Saints Row entièrement redémarré est sous le feu des critiques depuis son grand dévoilement. Sur plusieurs chaînes YouTube – y compris les chaînes officielles PlayStation, Xbox et Saints Row – la bande-annonce CG du jeu a été bombardée de dégoûts. Collectivement, la bande-annonce a plus de dégoûts que de goûts à ce stade.

De plus, divers comptes de médias sociaux de Saints Row ont été touchés par la négativité générale après la révélation. Sur Twitter, le compte officiel de Saints Row a répondu à certaines inquiétudes. Une réponse en particulier se lit comme suit: « Nous ne reculons pas sur ce jeu. Nous comprenons, c’est nouveau et c’est une réaction de choc à un redémarrage pas comme les autres. » C’était après que le même compte ait publié un gif s’exclamant « les ennemis vont détester ».

C’est un peu le bordel, pour être honnête. Mais pourquoi le nouveau Saints Row est-il critiqué en premier lieu ? Eh bien, comme indiqué plusieurs fois, il est un redémarrage – et de manière générale, les gens réagissent de manière excessive au changement. Mais il y a plus que cela. Il y a des questions concernant la direction artistique plus réaliste du jeu, et nous avons vu beaucoup de gens s’intéresser à la conception des personnages.

En effet, les personnages principaux du jeu ne ressemblent pas vraiment à des criminels endurcis – plutôt à des adolescents branchés ayant accès à des armes à feu. Mais il est important de noter que ce redémarrage suit la montée d’un nouvel empire des Saints. Vous êtes censé commencer en tant que groupe de nobodies, avant de prendre le contrôle du cadre de la ville du titre. Et pour être clair, il y a une personnalisation complète des personnages – votre « Boss » peut être n’importe qui.

Il convient également de noter que nous avons vu le jeu en action – et il ressemble beaucoup plus à Saints Row que la bande-annonce de révélation pourrait le suggérer. Du moins, en termes de gameplay. Vous pouvez lire nos réflexions dans cet aperçu de Saints Row.

Que pensez-vous du nouveau Saints Row ? Ce contrecoup est-il justifié ? Roulez avec les gangs dans la section commentaires ci-dessous.