Le redémarrage de Road House va après le réalisateur d’Edge of Tomorrow Doug Liman

L’ère des redémarrages des années 1980 n’est pas encore terminée et pour cause. Compte tenu de la récente flopée de films qui ont vu les studios puiser dans le fleuve éternel de la nostalgie pour une source rapide de profit, y compris le prochain Chasseurs de fantômes : l’au-delà, en développement Vol du navigateur, et de nombreuses reprises télévisées pour enfants telles que Maîtres de l’univers et Roche fragile pour n’en nommer que quelques-uns, il n’est pas surprenant que la révision des anciennes propriétés soit prévue pour un certain temps encore. L’un des derniers projets à rejoindre ces rangs est le film de Patrick Swayze de 1989. Relais, le film d’action dans lequel le regretté Sale danse et Donnie Darko la star est apparue comme un videur rugueux et prêt travaillant dans un bar du Missouri, et est maintenant prête pour un remake avec Donnie Darko en tête, Jake Gyllenhaal prenant le relais de Swayze.

Date limite ont rapporté que Gyllenhaal, qui il y a deux ans a fait une grande marque sur le MCU jouant Mysterio dans Spider-Man : loin de chez soi, est en pourparlers avec MGM pour diriger le film en tant que videur du bar Double Deuce et Le bord de demain le réalisateur Doug Liman est à bord pour diriger le remake. Selon des sources, le film est une priorité élevée pour MGM, mais même si tout se passe bien, la production ne reprendra probablement que plus tard l’année prochaine étant donné que Gyllenhaal est actuellement sur le point de commencer le tournage sur L’interprète avec Guy Ritchie et Doug Liman est attaché à diriger Everest. Avec un scénario actuellement écrit et affiné, il semble cependant que le film arrivera certainement dans les deux prochaines années si le studio peut rassembler toutes ses pièces au tableau.

Pour l’instant, il n’y a pas d’autres détails quant à savoir si le redémarrage de Road House sera un remake direct de l’original, qui a été réalisé par Rowdy Herrington et avec Swayze avec Sam Elliott, Ben Gazzara et Kelly Lynch, ou prendra simplement le titre et la prémisse. pour construire un tout nouveau récit avec de nouveaux personnages. Alors que le film original n’a pas été un succès fulgurant à sa sortie, tout comme la plupart des films les plus connus de la décennie, les 200 millions de dollars de ventes de vidéos à domicile du film culte ont plus que compensé les 30 millions de dollars pris au box-office mondial. Les deux chiffres combinés ont fait un retour assez décent dans l’ensemble du budget de 15 millions de dollars du film.

Juste pour ajouter au statut culte du film original, Relais a été nominé pour cinq Golden Raspberry Awards, dont le pire film, le pire acteur et le pire acteur de soutien, mais a réussi à se retrouver dans le guide officiel du film Razzie comme l’un des 100 mauvais films les plus agréables jamais réalisés, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il a réussi à obtenir une solide note de 7/10 sur IMDb, même s’il n’a atteint que 40 % sur Rotten Tomatoes. Une suite tardive a été publiée en 2006 sur une sortie directe en DVD, qui racontait l’histoire du fils du personnage de Swayze, mais n’avait guère d’autre lien avec son prédécesseur. La discussion sur un remake a fait surface pour la première fois en 2015, lorsqu’il a été révélé que Ronda Rousey jouerait dans une nouvelle version de la propriété, qui sera écrite et réalisée par Nick Cassavetes, mais ce plan a échoué et a été annulé en 2016. Cependant, cela ressemble à MGM a une solide emprise sur elle cette fois-ci. Cette nouvelle provient de Deadline.

