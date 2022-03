Le redémarrage de Quantum Leap pourrait-il se connecter à la franchise Stargate?

Les nouvelles arrivent rapidement à propos de Saut quantique redémarrer. Bien que nous ayons des informations sur le casting et une intrigue de base du pilote, il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur le redémarrage. Une chose que nous savons, c’est que l’un des producteurs du redémarrage est Martin Gero. Et avec Gero étant l’un des producteurs, cela soulève la question de savoir s’il pourrait y avoir ou non un lien entre le Saut quantique redémarrage et le Porte des étoiles la franchise.

Au mieux, une telle connexion ne serait pas officielle car MGM possède le Porte des étoiles la franchise. Mais il ne serait pas hors de portée pour Gero d’établir un lien sournois avec la franchise. Gero est connu pour avoir mis de telles connexions dans ses émissions dans le passé.

L’un des premiers crédits de production de Gero à Hollywood était en tant que producteur exécutif sur Porte des étoiles : Atlantide. Il a été producteur exécutif de tous les épisodes de Porte des étoiles : Atlantide et a participé à l’élaboration de ce spectacle. C’est à travers son travail avec Porte des étoiles : Atlantide qu’il a, dans le passé, connecté d’autres émissions auxquelles il a participé à la Porte des étoiles la franchise.

Par exemple, dans l’émission Angle mortsur lequel il a également été producteur exécutif, il y avait un petit lien avec Porte des étoiles : Atlantide que les fans de la franchise auraient absolument capté tout de suite. Dans l’épisode de la saison trois de Angle mort intitulé « Let It Go », nous sommes présentés au père du personnage Patterson, qui est Bill Nye joué par Bill Nye. Au cours de l’épisode, Bill Nye mentionne que sa femme a co-écrit un article avec son ennemi juré, Rodney McKay. Ceci, bien sûr, est une référence au moment où Bill Nye a fait une apparition sur Porte des étoiles : Atlantide et Rodney McKay, l’un des principaux scientifiques de la base d’Atlantis, l’a accusé d’avoir volé ses idées au cours de cet épisode.





Bien qu’il s’agisse au mieux d’un lien ténu, il relie absolument les deux émissions, même si c’est de manière non officielle.

Comment pourriez Saut quantique Connectez-vous au Porte des étoiles La franchise?







Comme mentionné, tout lien entre Saut quantique et le Porte des étoiles la franchise serait au mieux non officielle. Les deux programmes appartiennent à des sociétés différentes, et par conséquent, toute connexion devrait être une simple référence et non quelque chose qui ferait directement référence à la porte des étoiles ou à l’un des extraterrestres ou à la technologie de la série.

Cela étant dit, comme le montre la connexion faite dans Angle mort, une telle connexion est possible. Mais à quoi ressemblerait une telle connexion dans Saut quantique?

La connexion devrait être subtile, donc ce devrait être quelque chose qui était un type de référence « clignez des yeux et vous le manquerez ». Peut-être, un peu comme Angle mortil s’agirait simplement d’une référence à l’un des personnages de Porte des étoiles : Atlantide. Bien que peu probable, cela pourrait être quelque chose comme Bill Nye faisant une apparition en tant que scientifique venant consulter sur le projet Quantum Leap.





Il reste à voir si Gero établira une telle connexion. Il est tout à fait possible qu’il ne le fasse pas, mais du même coup, il a l’habitude de connecter ses émissions à Porte des étoiles : Atlantide. Et ce serait un œuf de Pâques amusant s’il devait le faire à nouveau.





