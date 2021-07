Le redémarrage de Predator de Disney obtient un titre officiel alors que les détails de l’intrigue et de la chronologie sont révélés

Cela fait un petit moment depuis la dernière mise à jour sur le film surprise Predator de Dan Trachtenberg, mais il est enfin là. Grace à Croisière dans la jungle émission médiatique, Collider a pu parler aux producteurs John Davis et John Fox du prochain redémarrage de la franchise, notamment en confirmant que le titre du film sera Crâne. C’est une préquelle du classique original d’Arnie et le tournage est presque terminé. Ils ont également confirmé que, tout comme le rival potentiel Extraterrestre franchise, ce nouvel opus de la Prédateur histoire aura un héros féminin.

Davis a déclaré à Collider: « Cela remonte à ce qui a fait fonctionner le film Predator original. C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonnera pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, capable de battre un plus fort, plus puissant, bien -force armée », a-t-il déclaré. « En fait, cela s’apparente plus à Le revenant que n’importe quel film dans le Prédateur canon. Vous saurez ce que je veux dire une fois que vous l’aurez vu », a ajouté Fox, tandis que Davis n’a pas précisé de chronologie exacte, mais a déclaré: « Vous pouvez utiliser votre imagination. Il est tôt. »

Le couple a fait l’éloge du réalisateur Dan Trachtenberg, expliquant comment « en regardant les quotidiens, vous comprenez simplement à quel point sa vision est complètement unique. Il a sa propre langue et c’est frais et c’est cool, et c’est intéressant. » Le couple a poursuivi en disant que le film était aux trois quarts environ du processus de production, ce qui est étrange compte tenu du peu d’informations sur l’intrigue, les dates de sortie ou même le casting, mais Trachtenberg est bien connu pour avoir réussi à garder secrets autour de ses projets, donc cela ne devrait probablement pas être une surprise du tout.

En expliquant comment le film avance si vite et sous le radar, Davis a poursuivi: « Voici la chose intéressante. Nous avons commencé à concevoir ce film pendant que nous tournions le dernier Prédateur film. Dan est venu me voir avec un scénariste et une idée pendant que nous tournions le film. Emma Watts a vraiment joué un rôle déterminant ici. Elle a dit : « Vous savez quoi, allons mettre cela en développement maintenant et insistons sur ce point maintenant. Allons-y maintenant. Nous ne pouvions pas tourner un film et en préparer un autre, surtout quand l’un était la fin actuelle de la franchise et l’autre était la période de début de la franchise. Donc, cela a toujours été fait avec beaucoup de secret. Cela a juste continué à être quelque chose qui va être là pour vous surprendre. »

Davis s’est également exprimé sur le type de notation à attendre du film, et il semble que s’il s’agisse d’adultes uniquement ou de quelque chose de plus familial, cela dépend apparemment du montage. « Tout dépend de la façon dont vous finissez par le couper, n’est-ce pas? Il a été conçu comme un film classé R. Il pourrait facilement devenir PG-13. Je suppose que je vais découvrir ce que cela doit être ou ce que cela doit être. c’est quand tout est coupé ensemble. »

Il n’y a pas de date de sortie exacte pour le film, mais avec la production presque terminée, il est probable qu’il sera vu l’année prochaine, quand nous verrons si Trachtenberg peut répondre aux attentes d’un bon Prédateur film après quelques mauvais efforts récents dans la franchise. Cette nouvelle provient de Collider.

