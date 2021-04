Le redémarrage de Powerpuff Girls révèle le logo officiel lors du tournage

La CW a commencé les préparatifs du tournage de la série « Powerpuff » avec de vrais acteurs qui fonctionne comme une sorte de redémarrage ou de révision de l’une des productions les plus emblématiques de Cartoon Network: The Powerpuff Girls, série créée par Craig McCracken dans laquelle Trois filles avec les superpuissances doivent sauver la ville de ses redoutables méchants.

La réinterprétation de CW mettra en vedette Blossom, Bubbles et Buttercup maintenant dans la vingtaine dans un état de désillusion quant à la façon dont leur vie s’est déroulée, souhaitant qu’ils n’aient pas gaspillé leur enfance en tant que super-héros et auraient pu avoir une vie normale.

Dove Cameron jouera le rôle de Bubbles, Chloe Bennet sera Blossom et Yanna Perrault jouera Buttercup, avec la participation de l’acteur et comédien Donald Faison en tant que professeur Untonium, figure paternelle des trois protagonistes, tandis que Nicholas Podany sera Joseph. Jojo ”Mondel Jr.

La production de « Powerpuff » a une équipe de rédaction dirigée par Diablo Cody (connu pour les scripts de « Juno » et « Jennifer’s Body », Heather Regnier (Sleepy Hollow) et Greg Berlanti (contributeur régulier de l’Arrowverse).

Maggie Kiley, en charge de la réalisation du pilote, aurait présenté sur Instagram une photographie prise du plateau dans laquelle le logo officiel de la série a été révélé. Le cinéaste a présenté un regard sur la chaise du réalisateur sur le plateau, avec la description accompagnée de la description « Jour 1 ». L’utilisation de la police utilisée dans le dessin animé original peut être mise en évidence, avec certaines de ses couleurs caractéristiques.

Avant les doutes initiaux des fans en présentant une vision plus «cynique et mature» de «Powerpuff Girls», certains fans ont présenté la tranquillité avant le projet grâce à la participation de Greg Berlanti, qui a été un élément clé dans le développement et le succès des séries « Arrow » et « The Flash », toutes deux appartenant à la programmation The CW.