Le redémarrage de Naked Gun qui se déroule cette année dit Liam Neeson: « Il y a des trucs très drôles dedans »

Pris étoile Liam Neeson a hâte de tâtonner avec une arme à feu plutôt que d’abattre les méchants de manière experte dans Le pistolet nu redémarrage, qui, selon l’acteur, aura lieu cette année. S’adressant à IndieWire, Neeson a comparé le redémarrage à des goûts de Avion (qui est bien sûr de la même équipe créative que l’original Pistolet nu), et a révélé à quel point il était impatient d’essayer quelque chose de différent.





« Je vais le faire cette année. Ce sera soit la fin de ma soi-disant carrière, soit une autre petite avenue. Nous allons redémarrer la franchise « Naked Gun ». Nous verrons. Le scénario est en cours d’élaboration. C’est toujours très drôle. Il y a des trucs très marrants dedans. Ils étaient tous une série de gags. Vous souvenez-vous de « Avion » ? »

Neeson a même continué à se comparer à Avion star Leslie Nielson, dont la carrière s’est complètement transformée suite à sa livraison impassible et son timing comique. Menant à des classiques tels que Le pistolet nu.

«C’était aussi une série de gags. Peter Graves dit au gamin : « As-tu déjà vu un adulte nu ? Le truc! Tu ne pouvais pas t’en tirer comme ça maintenant. Leslie Nielsen, toute sa carrière a changé lorsqu’il est entré dans le cockpit de « Airplane ». Peter Graves pilote l’avion et Leslie entre et lui donne des informations. Graves dit : « Ouais, mais sûrement, nous avons regardé ça » ou quelque chose comme ça. Et Leslie Nielsen revient et dit : « Ne m’appelle pas Shirley. » C’est le moment, je vous le dis, qui a changé sa vie, sa carrière.

Commençant d’abord comme la série éphémère escouade policière ! en 1982, Le pistolet nu a ensuite engendré une trilogie de films avec le « détective au cœur d’or et au cerveau de bois » de Leslie Nielson, Frank Drebin en leur centre. The Naked Gun : tiré des fichiers de la brigade de police ! est sorti en 1988 et a conduit à deux suites dans The Naked Gun 2+1⁄2 : L’odeur de la peur en 1991 et Naked Gun 33+1⁄3 : L’ultime insulte en 1994. La trilogie reste une saga comique chérie parmi les fans, beaucoup se demandant si un redémarrage pourrait jamais être à la hauteur de l’héritage.

Liam Neeson est impatient de se lancer dans le redémarrage de Naked Gun

Rumeurs d’arrivée de Liam Neeson Le pistolet nu le redémarrage a commencé à prendre effet en 2021, et bien que nous sachions maintenant que la star de Taken dirigera effectivement le projet, d’autres détails (comme si Neeson jouera le fils de Frank Drebin) restent un mystère. Quoi qu’il arrive, Neeson est clairement impatient de commencer Le pistolet nu redémarrez et faites quelque chose de différent.

L’acteur a récemment fourni plusieurs mises à jour prometteuses, révélant que le scénario est toujours en cours de finalisation et devrait être prêt à être diffusé devant les caméras cet été. « Oui, nous attendons un scénario », a déclaré Neeson. « Oui, nous espérons que cela se produira cette année, peut-être en été. »

Dehors Le pistolet nu redémarrage, Neeson a beaucoup dans le pipeline. Bien qu’il ait menacé à plusieurs reprises au fil des ans de se retirer du genre d’action qui a largement dominé sa carrière ultérieure, Neeson se retrouve plongé dans les thrillers. Neeson dirigera Châtimentle prochain remake du Vitesse-comme le film espagnol de 2015 El desconocido ; Au pays des saints et des pécheursqui trouve l’acteur jouant un assassin à la retraite, et Voyou, dans lequel Neeson joue le rôle d’un gangster vieillissant maussade. Et c’est sans même mentionner Le fantôme du Riker, Charlie Johnson dans les flammes, et Chambre froide. Ainsi, alors que Neeson a hâte de faire quelque chose de différent avec le redémarrage de The Naked Gun, il n’a pas l’intention de ralentir dans le département action / thriller.