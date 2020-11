Le redémarrage de Mortal Kombat n’obtiendra pas de bande-annonce ni de date de sortie avant la réouverture des salles de cinéma

Combat mortel les fans qui attendaient avec impatience le nouveau film devront faire preuve de patience. Todd Garner, responsable de Broken Road Pictures et producteur lors du prochain redémarrage, a révélé que le film était actuellement sans date de sortie. Cela signifie que nous ne devrions pas nous attendre à une bande-annonce en ligne de si tôt. Du moins pas avant que la situation des cinémas ne se stabilise un peu.

La révélation est venue de Todd Garner sur Twitter. Un fan, en réponse à l’un de ses récents tweets, a demandé si nous pouvions nous attendre à une « révélation surprise » concernant le Combat mortel redémarrer. Garner, malheureusement, a dû intervenir et verser de l’eau froide sur la situation. Le film mène actuellement quelques jours de reprises de photos qui devaient initialement avoir lieu en mars. En attendant, ils attendent une nouvelle date de sortie. Voici ce que Garner avait à dire à ce sujet.

« Eh bien, je pensais que par les médias sociaux des acteurs, vous auriez compris que nous tournions encore quelques jours. Nous avions toujours planifié et pensé que nous le ferions en mars. La pandémie avait d’autres plans. Nous n’aura pas de date de sortie pour le film tant que les cinémas ne rouvriront pas. Idem pour la bande-annonce. «

La dernière fois que nous l’avons entendu, Warner Bros.avait prévu Combat mortel pour arriver en salles le 15 janvier 2021. Bien que le studio n’ait pas encore officiellement commenté la question, cette date serait presque impossible à atteindre à ce stade. Il n’y a pratiquement aucun moyen de commercialiser et de sortir efficacement un blockbuster potentiel et un démarreur de franchise en quelques mois seulement. Warner Bros. et d’autres studios ont retardé de nombreux films de haut niveau qui étaient au calendrier pour 2020 et 2021. Maintenant, c’est un jeu d’attente pour l’adaptation du jeu vidéo classé R.

Le casting comprend Joe Taslim (Sub-Zero), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Ludi Lin (Liu Kang), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Sisi Stringer (Mileena) et Lewis Tan, dont le rôle reste mystérieux. Simon McQuoid fait ses débuts en tant que réalisateur, avec le maître de l’horreur James Wan. Greg Ruso a écrit le scénario. Russo, pour sa part, n’a pas hésité à faire remonter le film, promettant qu’il serait sanglant, y compris des décès, tout en disant à un moment donné Combat mortel « n’a jamais été aussi belle. »

Les films de jeux vidéo étaient, et sont encore dans une certaine mesure, une chose difficile à réaliser à Hollywood. L’adaptation cinématographique de 1995 a été l’un des premiers exemples de prise d’un jeu vidéo à succès et de son adaptation au grand écran. C’était un succès à son époque, mais la barre du succès au niveau de la franchise a été élevée pour les studios au cours des années qui ont suivi. Warner Bros. espère sans aucun doute que cela peut être un succès selon les normes modernes qui peut ouvrir la voie à des suites, des retombées et autres. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Vous pouvez consulter le message d’origine à partir de Twitter de Todd Garner.

Eh bien, je pensais que par les médias sociaux des acteurs, vous auriez compris que nous tournions quelques jours de plus. Nous l’avions toujours planifié et nous pensions le faire en mars. La pandémie avait d’autres plans. Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film avant la réouverture des salles. Idem pour la remorque. – Todd Garner (@Todd_Garner) 10 novembre 2020

Sujets: Mortal Kombat