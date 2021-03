Le redémarrage de Mortal Kombat dévoilera la véritable identité de Cole Young, alors qui est-il vraiment?

Ajout d’un tout nouveau personnage, Cole Young, à la liste pour le prochain Combat mortel Le film n’est rien sinon controversé, les fans se demandant pourquoi cela a été décidé alors qu’il y a tant de personnages déjà existants parmi lesquels choisir. Eh bien, le producteur Todd Garner a tenté de répondre à cette question sans trop en dire, laissant entendre qu’il y a beaucoup plus à Cole Young qu’il n’y paraît.

« J’aimerais pouvoir répondre à cette question. Je pourrai y répondre après avoir vu le film. Vous verrez. Au-delà de ce que je vous ai dit, je ne peux plus vous en dire. Si vous faites simplement défiler mon Twitter, Cole Young est Johnny Cage; ce n’est pas Johnny Cage. Il est Scorpion; il n’est pas Scorpion. Il est Sub-Zero; il n’est pas Sub-Zero. Il est ce personnage; il est Tanaka; il est Baraka. Il est probablement l’une de ces choses. À la fin de celui-ci, vous allez soit dire: «Oh, je vois. C’est pourquoi ils l’ont fait. « Là où je me suis fait tuer, parce que ma question est à moitié répondue, et je suis honnête avec vous – ma moitié de réponse est qu’il est le narrateur, et il est les yeux dans le film. Instantanément, vous pouvez venir avec 12 autres personnages de l’univers Mortal Kombat qui pourraient accomplir cette tâche. Ce n’est que la moitié. L’autre moitié, je ne peux pas vous le dire. «

Depuis la révélation que Cole Young dirigerait le film, les fans ont proposé toutes sortes de théories sur qui il est vraiment. Garner en démystifie plusieurs, y compris l’idée que Cole est lié à Scorpion et Sub-Zero, mais sa réponse ici suggère certainement que Cole aura de l’importance. Importance qui sera familière aux fans du Combat mortel la franchise.

Alors que Cole Young continue de rester un mystère, nous savons qu’il commencera en tant que combattant MMA échoué, qui n’est pas au courant de sa lignée cachée ou de la raison pour laquelle il est traqué par Sub-Zero du clan des assassins Lin-Kuei. . Soucieux de la sécurité de sa famille, il recherche une clique de combattants qui ont été choisis pour défendre Earthrealm dans une bataille à enjeux élevés contre les forces d’Outworld.

L’acteur Lewis Tan, qui joue Cole Young dans Combat mortel, a récemment discuté de son approche du personnage et a également laissé entendre que Cole pourrait avoir des liens avec les éléments fantastiques plus larges de la franchise. « Mortal Kombat est intéressant parce que c’est un fantasme », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’éléments fantastiques dedans, mais mon personnage est une perspective vraiment solide tout au long de l’image, donc c’est agréable d’être impliqué dans ce monde fantastique mais de pouvoir jouer un point vraiment ancré … Je pense que c’est une façon vraiment intéressante de montrer au public qui ne connaît pas le jeu une nouvelle perspective. » Donc, il commence à sembler très, très probable que Cole Young ait des liens avec un élément familier de Combat mortel mythologie, et que le personnage découvrira lentement ce lien avec le public.

Bien que nous ne sachions toujours pas comment Cole Young prend en compte les procédures, cela pourrait bien s’avérer être une révélation qui plaira à la foule. Jusque-là, laissez la spéculation continuer. Combat mortel devrait sortir en salles et sur le service de streaming HBO Max de Warner Bros. Pictures le 16 avril 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Screenrant.

Sujets: Mortal Kombat