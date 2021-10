Le redémarrage de l’exorciste sera «vraiment, vraiment effrayant» promet Jason Blum

Blumhouse semble se donner pour mission de participer à autant des plus grandes franchises d’horreur que possible, dans la foulée de leurs propres créations telles que La purge et Activité paranormale et avec le Halloween redémarrer à leur actif, la société de Jason Blum envisage maintenant d’injecter du sang neuf dans la franchise L’Exorciste. Le projet prendra le même angle que le revival 2018 de Michael Myers, poursuivant l’histoire de l’original Exorciste film et effaçant efficacement les suites qui ont suivi, ou si vous voulez suivre une tendance populaire, alors cela pourrait être considéré comme créant une réalité ramifiée qui emmène l’histoire sur une nouvelle voie.

Le redémarrage de l’exorciste est une suite héritée qui se déroulera des décennies après le classique de 1973 et verra Blum unir ses forces avec le réalisateur David Gordon Green. Dans une nouvelle interview avec CinePOP, Blum s’est penché plus en détail sur le projet, et il a eu des mots forts pour ceux qui s’attendent à ce que Blumhouse gâche l’histoire de la possession démoniaque.

« Ce que j’espère faire avec L’Exorciste C’est la même chose que nous avons fait avec Halloween », a déclaré Blum. « Halloween, le premier film était super, et le deuxième film était bien, et les autres n’étaient pas très bons. Et puis nous sommes entrés et nous l’avons en quelque sorte re-jiggé, et les gens l’ont aimé, alors j’espère que nous pourrons faire la même chose avec L’Exorciste. Tout le monde pense que nous allons tomber sur notre visage, mais je pense que nous avons le même cinéaste, le même écrivain, David Gordon Green et Danny McBride. Et je pense que nous allons réinventer L’Exorciste pour que ce soit frais, nouveau, différent, mais, vous savez, lié au premier film, mais aussi vraiment, vraiment effrayant. »

Selon Jason Blum cependant, il n’y a pas seulement des plans pour ce film, mais une nouvelle trilogie très similaire à nouveau à la façon dont le nouveau Halloween les films ont été traités. D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, HamiltonLeslie Odom Jr. incarnera le père d’un enfant possédé par un démon, et en désespoir de cause, il se tourne vers Chris MacNeil, joué à nouveau par Ellen Burstyn reprenant son rôle original. Alors que Linda Blair a joué la fille de Burstyn, Regan, dans le film original, elle a déjà confirmé qu’elle ne faisait pas actuellement partie du nouveau cycle de films.

« Celui-là est beaucoup de recherche, plutôt qu’une simple écriture de scénario impulsif », a déclaré Green à Total Film à propos de L’Exorciste scénario. « C’est un film dont vous parlez à beaucoup de gens. Vous lisez beaucoup de livres et faites un tas d’interviews. Il y avait une authenticité tellement dramatique dans ce qu’est ce film original. C’est beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais. Et je suppose que j’étais naïf de penser cela. Mais c’était très exaltant d’être impliqué dans beaucoup de ces conversations dans lesquelles vous vous trouvez. «

Le nouveau Exorciste La trilogie a été reprise par Universal et Peacock dans le cadre d’un contrat lucratif de plus de 400 millions de dollars, tandis que les détenteurs de droits Morgan Creek Entertainment font également partie de l’équipe de production avec Blumhouse. Le premier film de la trilogie a actuellement une date de sortie le 13 octobre 2023, et s’ils alignent les suites de la même manière que leur Halloween films, nous pouvons nous attendre à deux autres dans les années à venir. Cela nous vient de CinePOP.

Sujets : L’Exorciste