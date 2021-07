Le redémarrage de « L’Exorciste » sera le début d’une trilogie

Un nouveau reportage annonce la production d’une nouvelle trilogie inspirée de « L’Exorciste », considéré comme l’un des films les plus effrayants de tous les temps, serait en développement par Universal Pictures pour la plateforme Peacock, avec le retour de l’oscarisée Ellen Burslyn, qui a joué dans le film de 1973, s’associant à l’acteur Leslie Odem Jr (connu pour son travail sur « Hamilton »).

Le rapport indique que le nouveau projet de la franchise de « L’Exorciste » ne serait pas complètement un remake, puisqu’il racontera l’histoire d’un père (Odom) avant que la possession de sa fille, ne vienne en aide à Chris MacNeil (Burstyn ) dont la fille Regan (Linda Blair) a souffert de possession démoniaque dans son enfance.

David Gordon Green, responsable de « Halloween » en 2018 et « Halloween Kills » (qui sortira bientôt cette année) sera en charge de l’écriture et de la réalisation de cette nouvelle franchise sous le label de Morgan Creek (qui détient les droits de la saga) et Jason Blum de la maison de production Blumhouse en tant que producteur exécutif.

Selon Comicbook.com, Peacock et Universal Pictures ont investi un peu plus de 400 millions de dollars. Ce week-end, Green avait déjà prévu que son nouvel opus de « L’Exorciste » serait une suite directe du film original réalisé par William Friedkin.

Green a révélé que sa vision sur « L’Exorciste » était déjà écrite et que c’était l’un de ses projets de pandémie. « Il n’est pas inexact de dire que c’est une suite directe du film original, j’aime tous les films, et non seulement je les aime, je pense qu’ils peuvent être une mythologie acceptable pour ce que je fais », a déclaré le cinéaste. dans une conférence avec Total Film.

Le premier volet de cette nouvelle trilogie de « L’Exorciste » a une date de sortie estimée pour l’année 2023, cependant, des informations récentes indiquent qu’Universal Pictures chercherait une sortie exclusive pour la plate-forme Peacock, afin de télécharger le niveau de compétitivité du service de diffusion en continu.