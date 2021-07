Le redémarrage de l’exorciste est une suite d’héritage, Linda Blair reviendra-t-elle en tant que Regan?

Morgan Creek Entertainment a annoncé un redémarrage du classique de l’horreur de 1973, L’Exorciste l’année dernière en août. Le sans titre actuellement Exorciste le film était censé sortir en 2021, mais le contrecoup que Morgan Creek a reçu lors de son annonce les a fait avancer prudemment. David Gordon Green (Halloween (2018) et Ananas Express) a été annoncé en tant que réalisateur en décembre 2020, le film étant reporté à 2022. Green a maintenant précisé que le film sera une suite directe de l’original et non un redémarrage total, comme on l’avait déjà dit. S’adressant à GamesRadar, Green a déclaré ce qui suit.

« L’Exorciste a été écrit. C’était l’un de mes projets de pandémie. Ce n’est pas inexact [that it will be a sequel to the original film]. J’aime tous les films d’Exorcist. Et non seulement je les aime, mais je pense qu’ils peuvent tous tomber dans la mythologie acceptable pour ce que je fais. Ce n’est pas comme si je disais : ‘Faire semblant que L’Exorciste 2 n’est jamais arrivé.’ C’est bien d’exister. Ils sont tous bons pour exister, et je les apprécie tous. »

Le redémarrage de l’exorciste a été écrit et à en juger par ce que Green a dit, il ne semble pas que ce sera un retour complet de l’exorciste original. Il a même reconnu les suites ultérieures de L’Exorciste. Morgan Creek a dit dans le passé qu’ils ne refont jamais L’Exorciste, et le prochain redémarrage semble respecter cette règle. Bien qu’il n’ait rien dit à propos de la série télévisée éponyme qui a été diffusée sur Fox pendant deux saisons de 2016 à 2017 avant d’être annulée. Le spectacle était une suite directe du classique de 1973 et ignorait les autres suites du film. Green a ajouté ceci.

« C’est un autre héritage amusant auquel faire partie, et j’espère que nous allons le faire dans un proche avenir. Celui-ci est beaucoup de recherche, plutôt que juste une écriture de scénario impulsif. C’est un sujet dont vous parlez à beaucoup de gens. Vous lire beaucoup de livres et faire une merde d’interviews. Il y avait une authenticité tellement dramatique dans ce film original. C’est beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais. Et je suppose que j’étais naïf de penser cela. Mais c’était très exaltant d’être impliqué dans beaucoup de ces conversations dans lesquelles vous vous retrouvez. »

David Gordon Vert semble être très passionné par L’Exorciste et fait de son mieux pour honorer l’héritage de l’original. La suite du redémarrage sera une collaboration entre Blumhouse et Morgan Creek.

Réalisé par William Friedkin d’après un scénario de William Peter Blatty, L’Exorciste a été un succès colossal à sa sortie en 1973. Le film possédait le box-office et terrifiait le public. Avec de nombreux critiques le qualifiant immédiatement de classique, L’Exorciste a été salué pour son originalité et la direction de Friedkin. À ce jour, L’Exorciste reste un film d’horreur par excellence, et David Gordon Green a une tâche ardue devant lui pour s’assurer que la suite d’Exorcist est à la hauteur de l’original. Le film a fait de la jeune star Linda Blair un nom familier, jouant la fille possédée Regan. Elle est également revenue dans Exorcist II: The Heretic, mais n’est jamais revenue dans une suite ultérieure. Bien qu’elle ait usurpé son personnage dans la comédie principale de Leslie Nielsen Repossédé. Linda Blair reviendra-t-elle L’Exorciste franchise pour une vraie suite un peu comme Jamie Lee Curtis l’a fait pour Blumhouse Halloween redémarrer ? Il n’y a pas encore de mot sur le casting.

David Gordon Green est actuellement occupé à promouvoir Halloween tue, dont la première est prévue en septembre au Festival international du film de Venise. Le film lui-même sortira le 15 octobre après avoir été retardé d’un an par la pandémie de Covid. Green commencera alors à travailler sur le film final de la trilogie, Halloween se termine qui mettra fin une fois pour toutes à la saga de Michael Myers. Le vert sera occupé avec le Halloween franchise cette année et L’Exorciste la suite ne commencera pas à tourner avant au moins l’année prochaine. Une date de sortie fin 2022 ou début 2023 est très probable. Jusque-là, les fans devront se contenter d’autres suites / redémarrages de films d’horreur emblématiques comme Halloween et Pousser un cri.

Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Gamesradar.

Sujets : L’Exorciste