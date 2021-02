Le redémarrage de l’exorciste devrait-il suivre la terrible histoire vraie qui a inspiré le classique?

L’année dernière, il a été annoncé que Morgan Creek Entertainment commencerait effectivement à travailler sur un redémarrage de The Exorcist, le best-seller emblématique de William Peter Blatty qui a engendré le film de 1973 du même nom qui a horrifié le public et fait sortir les gens des salles de cinéma. Le film mettait en vedette Linda Blair dans le rôle de Regan MacNeil et Ellen Burstyn dans le rôle de la mère de Regan, Chris. L’Exorciste a engendré deux suites, dont la troisième était exceptionnellement bonne mais souvent méconnue, deux préquelles qui ont caractérisé les débuts du prêtre fictif Lankester Merrin, joué de manière convaincante par Max von Sydow dans l’original, et plusieurs films imbattables, dont aucun n’est venu proche de la qualité troublante et même dérangeante de l’original.

La question à Hollywood ces jours-ci en ce qui concerne les remakes ou les redémarrages ne semble pas être «devrions-nous» mais «pourquoi pas nous? Par conséquent, il n’est pas surprenant que L’Exorciste reçoit maintenant le même traitement que Halloween, vendredi 13 et plus encore alors que les studios tentent de réinventer les classiques de l’horreur pour une nouvelle génération de cinéphiles.

Avec une histoire de scènes d’exorcisme campy et un record de tentatives de films ratées dans le genre exorcisme, comment Morgan Creek peut-il se rapprocher de l’éclat et du ton du classique de 1973? Peut-être qu’une association plus étroite avec l’histoire effrayante de la vie réelle qui a engendré le livre et le film pourrait être de mise.

Il peut être surprenant pour beaucoup que l’œuvre écrite originale de Blatty, et le film qui a suivi, soit basé sur l’exorcisme fidèle à la vie d’un garçon de 14 ans et de sa famille, qui ont vécu la douleur et l’angoisse de la possession démoniaque que nous seulement l’expérience par procuration à l’écran. L’année était 1949 et l’endroit, le Maryland. L’exorcisme a duré plus de trois mois.

Ils entrèrent dans chaque pièce … s’efforçant de trouver l’emplacement du son rythmique persistant. Ils ont finalement décidé que les gouttes venaient de la chambre de grand-mère Wagner sous le plafond en pente du deuxième étage … tout en écoutant les gouttes bruyantes, ils ont vu un tableau du Christ commencer à trembler, comme si quelqu’un cognait le mur derrière le tableau. – Les Possédés, p. 5

Prenons un rapide aperçu de l’histoire.

En octobre 1978, juste avant sa démolition, les ouvriers du bâtiment sont tombés par hasard sur une pièce verrouillée au cinquième étage de l’hôpital Alexian Brothers qui avait servi de salle de sécurité du service extrêmement malade mental de l’hôpital. La pièce avait été fermée à clé et oubliée pendant des décennies à cause du mal qui s’y était produit 30 ans auparavant. Les rumeurs sur ce qui s’était passé ont duré des décennies après la fin du cauchemar et les administrateurs de l’hôpital ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour oublier ce qui s’était passé là-bas. Dans la pièce verrouillée, on a trouvé 24 pages manuscrites qui ont été plus tard identifiées comme un journal tenu pour documenter toute l’épreuve douloureuse du pauvre jeune garçon des années plus tôt, écrites par l’un des nombreux observateurs. Le journal s’est retrouvé entre les mains du prêtre qui a exécuté l’exorcisme original, le père William S. Bowdern, assisté de son ami et universitaire, le père Walter Halloran. Au moment de l’exorcisme, le père Bowdern était alors curé de l’église St. Francis Xavier de St. Louis tandis qu’Halloran étudiait l’histoire à l’université St. Louis.

Plusieurs années plus tard, le père Bowdern a donné le journal à l’auteur Thomas B. Allen pour son livre, « The Possessed » qu’il a écrit en 1993. Une réimpression a suivi plus tard en 2000 où le journal entier a été publié avec son travail original. Le journal est pénible à lire.

… Schulze décida que l’endroit le plus sûr pour Robbie était le sol … vers trois heures, Schulze se réveilla et vit Robbie et les couvertures traverser la pièce … Le garçon et les couvertures glissèrent sous le lit. Schulze se pencha et vit Robbie rebondir contre les ressorts soutenant le matelas. Raide et apparemment de nouveau en transe, Robbie ne bronche pas lorsque son visage heurte les ressorts. – Les Possédés, p. 22

… il a entendu Robbie parler latin, bien que le garçon n’ait jamais appris la langue. Selon Hughes, Robbie a dit: « O sacerdos Christi, tu me scis esse diabolum. Cur me derogas? » – « O prêtre du Christ, tu sais que je suis le diable. Pourquoi continuez-vous à me déranger? » – Les Possédés, p. 29

Au début, l’exorcisme a commencé dans la maison de parents qui vivaient à Saint-Louis, loin de la maison du Maryland, mais cela ne s’est pas bien passé depuis le début. Selon les témoignages, le garçon souffrait tellement que les prêtres étaient inquiets pour sa sécurité physique, alors la famille l’a de nouveau transféré, cette fois à l’hôpital des frères Alexian où le reste de l’exorcisme aurait lieu sous des soins médicaux stricts et sous observation.

Le 19 avril 1949, au cinquième étage de l’hôpital des frères Alexian, 95 jours après son début, le père Bowdern et le père Halloran ont réussi et l’événement tragique a finalement pris fin. Le jeune homme ne se souvenait de rien de ce qui s’était passé et c’est probablement pour le mieux. Il a continué à mener une vie productive et heureuse mais n’a jamais parlé de l’expérience à personne.

À Hollywood, il semble y avoir ce type de pensée selon lequel les limites doivent toujours être repoussées et de nouveaux sommets doivent être atteints pour choquer et intéresser le public, ce qui peut être vrai dans certains cas, mais en ce qui concerne le genre de l’horreur, il en va plus. pas toujours mieux. Si nous prenons du recul et comparons des classiques étranges et bien faits tels que The Omen, Halloween, The Changeling et the Exorcist, puis comparons-les aux films d’horreur d’aujourd’hui, vous voyez ce que je veux dire. Plus de sang et de violence ne font pas de film. Si nous obtenons de bons acteurs et des scripts bien écrits, même les tropes populaires peuvent sembler frais et attrayants.

En tant que fan de l’original, j’espère que Morgan Creek pourra rester étroitement aligné sur l’histoire originale. Parce qu’en vérité, l’exagération n’est pas nécessaire ici si la véritable intention est de montrer aux cinéphiles que le mal existe dans le monde et comment le bien est mobilisé pour le vaincre. Oscar Wilde n’a-t-il pas dit un jour: «La vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie? Pour nos besoins ici, malheureusement, je pense que Wilde a tort. La vie nous convient tristement pour cette occasion où cette histoire nous vient à travers l’art du cinéma.

Pourtant, l’exorciste peut ne pas renoncer jusqu’à ce qu’il voit des signes de délivrance. Mais quels sont ces signes? Robbie avait crié: « Il y va! » et « Il y va! » N’était-ce pas ces signes? Quels sont les signes? Pour la première fois, Bowdern ressentit le désespoir, le péché le plus terrible, car il drainait l’âme de l’espoir. – Les Possédés, p. 125

Il a été récemment annoncé que David Gordon Green était chargé de diriger le projet. Ses travaux les plus récents incluent le 2018 Halloween suite donc il peut y avoir de l’espoir pour nous. Actuellement, Le redémarrage de l’exorciste est prévue pour 2021 mais aucune date officielle n’a été donnée et les détails du projet ont jusqu’à présent été minimes.

En terminant, permettez-moi de dire ceci, pour vous préparer à L’Exorciste, et si vous êtes vraiment intéressé par l’horreur, et je ne parle pas de l’horreur de Jason Vorhees, mais de l’horreur de la vie réelle qui peut défier votre foi et vous faire réfléchir, Les possédés par Thomas Allen et lisez-le, vous pourriez dormir avec les lumières allumées cette nuit-là.

