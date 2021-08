Le redémarrage de Legendary’s Texas Chainsaw Massacre va directement à Netflix

Leatherface va prochainement accélérer sa tronçonneuse exclusivement sur Netflix, car le géant du streaming vient d’obtenir les droits mondiaux du prochain opus du long métrage Massacre à la tronçonneuse série de films d’horreur. Pour l’instant, le titre du film semble simplement être Massacre à la tronçonneuse et le projet a été tourné l’année dernière en Bulgarie. Initialement prévu pour une sortie en salles, le redémarrage vient de Legendary Pictures.

David Blue Garcia a été le réalisateur du nouveau Massacre à la tronçonneuse. Fede Alvarez et Rodolfo Sayagues ont produit sous leur bannière Bad Hombre aux côtés de Kim Henkel, Ian Henkel et Pat Cassidy d’Exurbia Films. Legendary Pictures a également été produit. Le casting principal comprend Elsie Fisher (Huitième année), Sarah Yarkin (Joyeux jour de la mort 2U), Jacob Latimore (Le coureur du labyrinthe) et Moe Dunford (Vikings).

Le chapitre suivant semble être une suite héritée du film original de la série, les années 1974 Le massacre à la tronçonneuse du Texas, et il ne semble pas que les autres suites, redémarrages et réimaginations soient reconnus. Dans le nouveau film, Leatherface n’a pas été vu ni entendu depuis les événements de l’original de 1974, pour sortir de sa cachette pour un autre massacre à la tronçonneuse des décennies plus tard.

Réalisé par Tobe Hooper, 1974 Le massacre à la tronçonneuse du Texas est largement considéré comme l’un des plus grands films d’horreur de tous les temps. Cela est en partie dû à l’incroyable jeu d’acteur et à l’atmosphère étrange, bien que de nombreux téléspectateurs aient été particulièrement horrifiés par le tueur inspiré d’Ed Gein, Leatherface. Alors que les différents membres de sa famille changeaient au cours des différents films de la série, Leatherface a toujours été une constante, le tueur à la tronçonneuse se classant régulièrement avec Freddy Krueger, Jason Voorhees et Michael Myers comme les plus grands méchants du genre.

Il a déjà été signalé que le plan était de sortir cette nouvelle aventure Leatherface dans le courant de 2021, bien qu’il ne soit pas clair si c’est toujours le plan maintenant qu’il a trouvé sa maison chez Netflix. Si le film est déjà dans la boîte et prêt à partir, les fans d’horreur auront peut-être la chance de le voir apparaître juste à temps pour Halloween. Alors qu’une affiche teaser a déjà été publiée, nous attendons toujours une bande-annonce, donc j’espère que les fans pourront obtenir au moins un teaser dans un proche avenir.

Publication d’une nouvelle affiche teaser pour le massacre à la tronçonneuse du Texas #Massacre à la tronçonneusepic.twitter.com/otHXetjy9B – MOVIEDEATHS (@MOVIEDEATHBLOWS) 21 octobre 2020

Parce qu’il y a toujours tellement de différences d’un versement à l’autre, il est difficile de dire combien il y a de chronologies différentes dans le Massacre à la tronçonneuse séries. Il y a eu huit épisodes de la série de films jusqu’à présent, culminant avec 2017 Cuirface, une histoire d’origine pour le tueur à la tronçonneuse. Chaque épisode a ses fans, mais la qualité des films est beaucoup débattue dans les cercles d’horreur.

Netflix a connu le succès en s’associant à Legendary dans le passé. Le streamer précédemment ramassé Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill du studio, et le film s’est avéré être l’un des titres les plus populaires de 2020 sur Netflix. Une suite de ce film est actuellement en préparation. Si les fans d’horreur sur Netflix sont tout aussi satisfaits de Le massacre à la tronçonneuse du Texas, nous verrons peut-être plus de Leatherface sur le streamer également. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

