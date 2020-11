Le redémarrage de la télévision sur l’île du Dr Moreau se produit avec X-Men: écrivain de première classe

L’île du Dr Moreau est en train d’être redémarré pour le petit écran. Dans les œuvres du label de science-fiction de Gunpowdery & Sky, Dust, le projet donnerait une touche moderne au roman classique de HG Wells. Simplement intitulé Moreau, la série sera écrite par Zack Stentz, dont les crédits d’écriture antérieurs comprennent X-Men: Première classe, Thor, Jurassic World Camp Crétacé, et Terminator: Les chroniques de Sarah Connor.

« La double hélice n’était même pas un scintillement dans l’œil de Watson & Crick lorsque HG Wells a écrit pour la première fois L’île du Dr Moreau, mais son roman de 1896 s’est avéré étonnamment prémonitoire sur la façon dont la révélation des secrets de l’ADN ouvrirait la porte à l’humanité jouant à Dieu avec le monde naturel de manière étrange et effrayante ». Zack Stentz dit dans un communiqué.

Fournissant quelques détails sur sa nouvelle interprétation de l’histoire classique, l’écrivain ajoute: «Et maintenant, à l’ombre de la révolution CRISPR, c’était le moment idéal pour revisiter Moreau et l’amener dans notre propre monde d’animaux transgéniques du 21ème siècle, Bébés de créateurs et autres avancées scientifiques dont Wells n’aurait jamais pu rêver. Je suis ravi de travailler avec Eric, Geoff et l’équipe Gunpowder & Sky pour accueillir une toute nouvelle génération sur l’île terrifiante du bon docteur. «

En outre, une description de l’intrigue pour l’émission télévisée L’île du Dr Moreau indique que la série suit « la scientifique de renommée mondiale, la D Jessica Moreau, dont les travaux de pionnier en génie génétique attirent l’attention d’un milliardaire prêt à renoncer à rien pour atteindre le prochaine étape de l’évolution humaine. «

La version originale du roman a été publiée pour la première fois par HG Wells en 1896. Elle se concentre sur un homme qui se retrouve naufragé sur l’île, où se trouve un scientifique fou qui a créé des créatures hybrides homme-animal. L’un des titres les plus célèbres de Wells, L’île du Dr Moreau a été adapté pour le grand et le petit écran à plusieurs reprises au fil des ans. Cela inclut le film de 1932 Île des âmes perdues avec Charles Laughton et Bela Lugosi et un épisode parodique « Treehouse of Horror » de 2002 Les Simpsons appelé «L’île du Dr Hibbert».

Peut-être la plus célèbre de toutes les adaptations de L’île du Dr Moreau est le film de 1996 du réalisateur John Frankenheimer et des scénaristes Richard Stanley et Ron Hutchinson. Marlon Brando a joué le rôle du scientifique fou titulaire avec Val Kilmer, David Thewlis, Fairuza Balk et Ron Perlman. Dans le film. Le Dr Moreau introduit l’ADN humain dans les animaux pour les rendre plus «humains».

Malheureusement, le film est tristement célèbre pour sa production tumultueuse dans les coulisses. Cela comprend des refondations majeures, le remplacement du réalisateur, des réécritures de scénario constantes, Brando refusant d’apprendre ses lignes et même une perturbation par un ouragan. Pour aggraver les choses, le film était une bombe au box-office et a été bombardé de critiques négatives sans interruption lors de sa sortie. L’histoire de la production malheureuse est largement couverte dans le documentaire de 2014 Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr.Moreau.

Pour le bien de Stentz, espérons Moreau se porte bien mieux que l’adaptation cinématographique notoire de 1996. Aucun mot encore sur la date d’arrivée de la série. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: L’île du Dr Moreau