Le redémarrage de la panthère rose se produit avec Sonic the Hedgehog Director

La panthère Rose le redémarrage est en cours, avec un tout nouveau concept de franchise en préparation chez MGM, marquant la dernière propriété classique à redémarrer en tant que film hybride CGI / live-action. Enrôlant un cinéaste expérimenté dans ce domaine, MGM a tapoté Sonic l’hérisson directeur Jeff Fowler pour diriger le projet avec Mauvais garçons pour la vie le co-scénariste Chris Bremner rédige le scénario. L’accord serait en cours depuis le début de l’année et il semble que le film soit maintenant officiellement lancé.

Julie Andrews, qui était mariée à l’original Panthère rose Le co-scénariste et réalisateur Blake Edwards est à bord pour produire. Les producteurs Dan Lin et Jonathan Eirich de Lawrence Mirisch et Rideback. Le père de Lawrence, Walter Mirisch, qui a produit l’original de 1963, reviendra également à la production exécutive aux côtés de Ryan Halpin de Rideback.

« Populaire dans le monde entier, l’héritage de l’emblématique Panthère rose a duré plus de 50 ans et continue d’être découvert par les nouvelles générations « , ont déclaré Michael De Luca et Pamela Abdy du groupe MGM Film dans un communiqué. » Nous sommes très heureux de nous retrouver avec Jeff, Chris, Larry, Julie, Dan, Jonathan, Walter et Ryan pour ramener l’une des franchises les plus appréciées de MGM sur grand écran et d’une manière que le public n’a jamais vue auparavant. «

Avec le premier opus de la série de films sortant en 1963, La panthère Rose a joué Peter Sellers dans le rôle de l’inspecteur Jacques Clouseau, un détective français enquêtant sur le vol d’un gros bijou connu sous le nom de «Panthère rose». Une panthère rose animée apparaît dans le générique d’ouverture, un personnage dont la popularité a grandi au point de lui donner ses propres courts métrages d’animation et une série de dessins animés.

Bien que tous les détails de l’intrigue n’aient pas été révélés, il semble que MGM fusionnera les deux concepts en amenant la panthère animée dans le monde réel. Le film « se concentrera sur un inspecteur de bon fonctionnement qui, grâce à un événement traumatisant, a maintenant une panthère rose pour un ami imaginaire. Ce dernier, bien qu’il ne parle pas, aide à résoudre l’affaire. »

En 2006, Steve Martin assume le rôle de Jacques Clouseau dans le redémarrage du réalisateur Shawn Levy La panthère Rose, une fois de plus sur le vol du diamant titulaire. Comme le film était un succès au box-office, Martin reprenait le rôle d’une suite de 2009 dirigée par Harald Zwart. La panthère animée figurait en bonne place dans les supports marketing du film, bien qu’il n’ait pas été présenté en tant que personnage dans les films.

Le premier et le seul film de Fowler en tant que réalisateur à ce jour est cette année Sonic l’hérisson, qui a établi le record du plus grand week-end d’ouverture d’un film de jeu vidéo aux États-Unis et au Canada. Une suite est déjà en préparation avec Jeff Fowler à bord pour reprendre le fauteuil du directeur. Pendant ce temps, avec la co-écriture Mauvais garçons pour la vie, Bremner travaille également sur un autre Mauvais garçons projet pour Sony avec MASQUE pour Paramount et Trésor national 3 pour Sony. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

