Le redémarrage de la lame de Marvel n’obtiendra un camée Wesley Snipes que dans les bonnes circonstances

Dans les bonnes circonstances, Wesley Snipes est prêt à revenir dans le prochain Marvel Lame redémarrer. Nous savons déjà que Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, a été sélectionné pour jouer le rôle-titre, comme cela a été annoncé lors du Comic-Con de San Diego en 2019. Mais Snipes est ouvert à un camée, ou peut-être à un autre rôle, si les choses tournent mal. juste de la bonne manière.

Wesley Snipes, qui jouait auparavant au chasseur de vampires de Marvel, fait actuellement la promotion Coming 2 Amérique. Lors d’une récente interview, l’acteur a été interrogé sur la possibilité d’apparaître dans le nouveau Lame film dans une certaine mesure, que ce soit comme un camée ou un nouveau personnage. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« On ne sait jamais. Dans les bonnes circonstances, je suis ouvert à jouer avec tout le monde. Je sais que les gens m’associent à ce rôle. La communauté Daywalker fait partie de la clique Daywalker et notre communauté mondiale s’identifie un peu à de ce monde et de la nouvelle définition des Daywalkers, ces individus aux multiples talents à travers le monde capables de faire plus de choses à la fois, des maîtres de compétences, comme nous les appelons. Alors, nous allons continuer, nous allons continuer à apporter. «

Il ne semble pas que quoi que ce soit ait encore été confirmé. Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’à un moment donné, Wesley Snipes a déclaré qu’il développait non pas un, mais deux différents possibles. Lame projets avec Marvel Studios. Nous savons aussi que les films comme Docteur Strange dans le multivers de la folie et Spider-Man 3 ouvrira le multivers Marvel. Et WandaVision a aussi joué un peu dans ce bac à sable. Cela pourrait ouvrir la porte à Snipes pour reprendre son rôle d’origine. Le fait est que cela pourrait arriver si les responsables des studios Marvel le souhaitaient.

On sait peu de choses sur le nouveau Lame film actuellement. Outre le casting de Mahershala Ali, Stacy Osei-Kuffour (HBO’s Gardiens) a été sollicité pour écrire le scénario. Il n’y a pas encore de mot sur un réalisateur. On ne sait pas non plus combien de temps le film pourrait entrer en production. Aucune date de sortie officielle n’a été fixée, mais on pense que la date d’octobre 2022 que Disney a réservée pour un projet MCU ira finalement à Lame. Mais beaucoup de choses peuvent arriver d’ici là. L’une des grandes questions est de savoir si Marvel tirera pour une prise notée R ou essaiera de la conserver PG-13.

Wesley Snipes est apparu pour la première fois en tant que personnage en 1998 Lame. C’était finalement le premier succès grand public de Marvel au box-office, avec 131 millions de dollars. Cela a ouvert la voie à deux suites, Blade II de 2002 et Blade: Trinity de 2004, la franchise ayant rapporté 416 millions de dollars dans le monde à ce jour. Cela a également aidé à ouvrir la porte à X Men et Homme araignée, qui a cimenté le boom des films de super-héros qui se poursuit encore aujourd’hui. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant car de plus amples détails sur le redémarrage seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Entertainment Tonight.

