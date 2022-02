Le redémarrage de la chose avance taquine John Carpenter

Le cinéaste légendaire John Carpenter a encore taquiné le redémarrage par Blumhouse Productions du film de monstre de science-fiction bien-aimé, La chose… mais malheureusement, il n’a pas le droit d’en parler. Interrogé par ComicBook.com s’il y avait eu des mises à jour sur le remake à venir, Carpenter a confirmé qu’il y avait eu des mises à jour, mais il a juré de garder le silence sur ce que sont ces mises à jour.

« Il y a des mises à jour dont je ne suis pas autorisé à parler. Nous verrons, nous verrons. Ne dites jamais jamais dans le cinéma, ne dites jamais jamais. »

Le redémarrage proposé serait basé sur Enfer geléla version étendue découverte de la nouvelle de John W. Campbell Jr « Who Goes There? », qui a servi de base à Carpenter’s La chose. Ainsi, alors qu’il devrait s’agir d’un redémarrage, plutôt que de la suite que les fans de La chose préférerait peut-être, le point de vue de Blumhouse sur l’histoire devrait inclure un certain nombre de différences substantielles. Espérons que ceux-ci sépareront de manière satisfaisante le projet de Carpenter’s La chose. Ainsi, alors que Carpenter est incapable de donner quoi que ce soit, il semble que le redémarrage de The Thing avance lentement.

Sorti en 1982, La chose est une merveilleuse histoire d’isolement sévère, qui se déroule dans l’Antarctique lointain. The Thing suit un groupe de chercheurs américains qui pensent qu’ils font ce qu’il faut lorsqu’ils accueillent un chien. Malheureusement, ce ne sera que leur première erreur, car le chien se révèle être un être extraterrestre parasite qui peut prendre la forme de ses victimes. Il incombe à un pilote d’hélicoptère ingénieux et au médecin du camp de mener l’équipage du camp dans une bataille désespérée et sanglante contre la créature vicieuse avant qu’elle ne les élimine tous, un par un.

Mettant en vedette Kurt Russell et la magnifique perle de Kurt Russell en tant que pilote d’hélicoptère de l’équipe, RJ MacReady, aux côtés de A. Wilford Brimley, TK Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Richard Masur, Donald Moffat, Joel Polis, et Thomas G. Waites dans des rôles de soutien, The Thing a reçu des critiques négatives à sa sortie, mais est maintenant considéré comme un classique de la science-fiction grâce à sa claustrophobie brutale, une performance centrale magnétique de Kurt Russell et les effets pratiques déterminants qui ont été utilisés pour créer l’horreur corporelle mémorablement grotesque.

Blumhouse va d’abord redémarrer Firestarter, avec John Carpenter prêt à composer la partition





Productions Blumhouse

Avant de jeter leur dévolu sur La choseBlumhouse Productions va d’abord relancer le Allume feu franchise avec un redémarrage à venir. D’après le roman du même nom de Stephen King, Allume-feu agira comme un redémarrage de l’adaptation cinématographique de 1984 du réalisateur Mark L. Lester et mettant en vedette Drew Barrymore.

Allume feu suit un jeune père qui doit protéger sa fille après avoir développé une pyrokinésie et est chassé par une agence gouvernementale secrète qui a l’intention de la capturer et de la contrôler. Avec Zac Efron dans le rôle du père protecteur Andrew « Andy » McGee, aux côtés de Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes et Kurtwood Smith, Allume feu est prévu pour être diffusé aux États-Unis par Universal Pictures simultanément dans les salles et sur Peacock le 13 mai 2022.





