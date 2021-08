Le redémarrage de « Fresh Prince of Bel-Air » change le showrunner

Le redémarrage dramatique de « Fresh Prince of Bel-Air » a rencontré un nouveau problème sur son chemin pour atteindre le public, en raison du changement inattendu de showrunner dans la production, de sorte que sa première officielle a dû être modifiée jusqu’en 2022.

Le concept de réorganiser la série comique bien-aimée et de la transformer en drame est né lorsque le cinéaste Morgan Cooper a réalisé une bande-annonce conceptuelle qui est devenue virale l’année dernière, captant l’attention de l’acteur Will Smith, qui a commencé le développement de cette nouvelle série télévisée.

Malgré un grand succès auprès du grand public, « The Fresh Prince of Bel-Air » n’a eu que six saisons à l’antenne sous le signal NBC, et contrairement à beaucoup d’autres émissions de l’époque, ses blagues, références et thèmes communs dans leurs histoires ont réussi à rester à jour, alors Smith a offert son soutien pour faire une nouvelle version de l’histoire en prenant comme base le court métrage de Cooper.

Selon The Hollywood Reporter, « The Fresh Prince of Bel-Air » devait sortir sur le service de streaming Peacock fin 2021, mais comme la production ne présente plus le showrunner Chris Collins, il est prévu que cela puisse atteindre le public en 2022.

Avant la première de « The Fresh Prince of Bel-Air », Will Smith avait déjà une expérience dans l’industrie du divertissement grâce à son travail avec la musique hip hop, un genre avec lequel il avait déjà sorti deux albums. Mais la série était sa plate-forme pour être connue d’un plus grand nombre de personnes et son impulsion à maintenir une carrière d’acteur, c’est pourquoi il apprécie beaucoup la production.

Le redémarrage de « The Fresh Prince », malgré sa séparation totale avec la comédie, est un projet pour lequel Will Smith partage un grand enthousiasme depuis sa confirmation, en plus d’avoir déjà un renouvellement pour une deuxième saison, signe de la grande confiance de ses producteurs dans le futur succès de la série.