Le redémarrage de «  Frasier  » est défini, avec le retour de Kelsey Grammer

Le renouveau «Frasier» a été officiellement commandé chez Paramount Plus.

La star de la série originale Kelsey Grammer reviendra dans le rôle titre en plus de la production exécutive. Chris Harris et Joe Cristalli seront auteurs et producteurs exécutifs, tandis que Tom Russo et Jordan McMahon de Grammnet Productions seront également producteurs exécutifs. La série sera produite par CBS Studios en association avec Grammnet Productions, exclusivement pour Paramount +. L’annonce a été faite dans le cadre de la présentation de la journée des investisseurs de ViacomCBS mercredi.

«Ayant passé plus de 20 ans de ma vie créative sur le lot Paramount, à la fois en produisant des spectacles et en jouant dans plusieurs, je tiens à féliciter Paramount + pour son entrée dans le monde du streaming», a déclaré Grammer. «J’anticipe joyeusement partager le prochain chapitre du cheminement continu du Dr Frasier Crane.

Grammer a joué le rôle du Dr Frasier Crane dans trois séries télévisées différentes – «Cheers», «Wings» et «Frasier» – égalant le record du personnage de télévision le plus ancien. Il a remporté six Emmys, trois Golden Globes, un Screen Actors Guild Award et un Tony Award au cours de sa carrière. Au total, il a reçu 18 nominations aux Emmy, huit nominations aux Golden Globe, 16 nominations à la Screen Actors Guild et deux nominations aux Tony. Il est également sur le point de jouer dans une comédie multi-caméras à ABC en face d’Alec Baldwin.

Il est remplacé par UTA et Vault Entertainment.

«Frasier» est l’une des comédies les plus acclamées de l’histoire de la télévision moderne et définit vraiment la narration haut de gamme », a déclaré David Stapf, président de CBS Studios. «Il y a longtemps eu un appel des fans pour son retour, et cet appel est maintenant répondu grâce à l’incroyable Kelsey Grammer reprenant son rôle emblématique du Dr Frasier Crane et un plan créatif brillant de Joe, Chris et Kelsey. Nous avons hâte de révéler son prochain chapitre sur Paramount +. »

Grammer essaie de faire décoller le spectacle relancé depuis un certain temps. «Frasier» reste l’une des sitcoms les plus réussies de tous les temps, ayant remporté 37 Emmy Awards au cours de ses 11 saisons et 264 épisodes sur NBC. La série mettait également en vedette David Hyde Pierce, Jane Leeves et Peri Gilpin, dont aucun n’est actuellement attaché à la renaissance. John Mahoney, qui jouait Martin Crane, est décédé en 2018.