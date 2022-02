Le redémarrage de Fraggle Rock d’Apple TV + évite de devenir un autre remake détesté

Fraggle Rock était l’un des plus grands succès de la Jim Henson Company des années 1980, alors quand il a été annoncé que l’émission serait ramenée par Apple TV +, il y a eu une réaction mitigée des fans de longue date de la franchise qui ont grandi avec la série originale qui s’est déroulée de 1983 à 1987. Cependant, lorsque la série a fait ses débuts, il était clair que la série avait réussi à éviter d’aliéner ceux qui avaient grandi avec les bouffonneries de Gobo, Mokey, Wembly Boober et Red, tout en cherchant à sécuriser une marque. -nouveau groupe de jeunes fans avec le même mélange de plaisir et de musique qu’il a livré il y a près de 40 ans.

Compte tenu du contrecoup substantiel vu par les fans nostalgiques de franchises comme Maîtres de l’Univers, Thundercats, et Contes de canard, le redémarrage de toute franchise bien-aimée des années 80 s’accompagne d’une certaine inquiétude. De nombreux dessins animés ont pour la plupart été critiqués en raison d’une réduction dramatique du style d’animation ou d’un changement complet des personnages avec lesquels beaucoup ont grandi il y a des décennies. Quand il s’agit du retour de Fraggle Rock cependant, il semble que la Jim Henson Company soit l’une des rares à être heureuse de vivre selon la devise « si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas ». Ayant réussi à revenir à Le cristal sombre dans une série Netflix qui malheureusement pour beaucoup n’a pas duré plus d’une saison, Fraggle RockLa refonte de Apple TV+ ressemble à une suite mise à jour de la série originale plutôt qu’à un redémarrage complet.

La raison principale Fraggle Rock réussit à capturer la sensation exacte du spectacle des années 80, c’est qu’il n’essaie pas d’être différent de ce qu’il était. Alors que l’épisode pilote semble changer les choses avec une nouvelle chanson thème et un redémarrage apparemment complet de l’histoire des Fraggles, avec Traveling Matt se préparant à se diriger vers «l’espace», son terme pour le monde humain, l’épisode se termine par la chanson thème originale familière, qui est ensuite rétablie au début des épisodes suivants, et à partir de ce moment, il ne fait aucun doute que la série n’est pas sur le point de prendre aucun de ses spectateurs, qu’ils soient vieux ou jeunes, pour acquis.

Fraggle Rock réussit à créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose d’ancien sans compromettre la série originale







La nouvelle série de Fraggle Rock présente de nombreux nouveaux interprètes dans le monde des Fraggles, mais il y a aussi des vétérans impliqués dans le projet sous la forme de Karen Prell, qui reprend son rôle de Red Fraggle, et Dave Goelz, la voix de Boober Fraggle entre autres . D’autres membres de l’équipe comme John Tartaglia, Donna Kimball et Jordan Lockhart ont des liens de longue date avec la Jim Henson Company, et cela se voit dans leur capacité à habiter les personnages et à leur redonner vie comme s’ils n’étaient pas partis. .





La magie de la marionnette est quelque chose qui, lorsqu’il est fait correctement, ne vieillit pas. Le nouveau Fraggle Rock les marionnettes ont été créées en utilisant exactement les mêmes méthodes et conceptions que la série originale, et donc que vous regardiez la série originale réalisée il y a près de 40 ans, ou une nouvelle série réalisée en 2021, l’accent mis sur l’histoire et la chanson restant également intact, il y a très peu pour différencier les deux. De cette façon, Fraggle Rock : retour au rocherqui a déjà été allumé en vert pour une deuxième saison, se démarque de nombreux autres remakes et redémarrages en se rappelant d’où il vient et ce qui l’a rendu si populaire en premier lieu.

Fraggle Rock : retour au rocheravec celui de l’année dernière Fraggle Rock : Rock On ! et toute la série originale des années 80 sont toutes disponibles sur Apple TV+





