Le redémarrage de Firestarter respectera le film original tout en approfondissant le livre

En ce qui concerne les adaptations cinématographiques des romans de Stephen King, un nom souvent ignoré est celui de 1984. Allume feu avec David Keith et Drew Barrymore, basé sur le roman du même nom de King en 1980. Maintenant, Universal fait équipe avec Blumhouse pour faire une nouvelle adaptation de Allume feu mettant en vedette Zac Efron dans le rôle principal. Le projet doit être dirigé par le réalisateur Keith Thomas, qui a récemment déclaré à CinemaBlend qu’il respectait la manière dont l’original Allume feu collé près du matériau source.

« Je regarde a [the original] film car c’est un bel exemple de réalisation cinématographique à l’époque en termes d’adaptation de ce livre. C’est très, très proche du livre en ce qui concerne la manière dont il se déroule, et la façon dont les personnages sont introduits, y entrent et en sortent. Pour moi, c’est génial qu’il existe et les gens qui l’aiment, je pense, l’aimeront toujours après celui-ci. Mais j’espère qu’ils aimeront aussi celui-ci. «

Allume feu raconte l’histoire de deux étudiants, Andy et Vicky, qui sont soumis à une série d’expériences qui libèrent leurs pouvoirs mentaux, leur donnant la capacité de lire dans les pensées et de contrôler les autres. Les deux se réunissent pour fonder une famille et ont une fille nommée Charlene avec des pouvoirs encore plus avancés qu’eux, y compris la pyrokinésie et la capacité de voir l’avenir.

Quand une agence gouvernementale assassine Vicky et enlève Charlene, Andy se lance dans une quête désespérée pour la retrouver. Le film de 1984 a pris la plupart de ses repères du roman, ce qui en fait une adaptation assez fidèle. Malheureusement, adapter si étroitement l’écriture verbeuse de King au grand écran n’a pas fait un film très excitant, et il a coulé au box-office tout en étant largement rejeté par la critique. Selon Thomas, son objectif avec le redémarrage est d’inclure certains aspects du roman qui manquaient dans le film original, tout en mettant à jour la mythologie de l’histoire pour les temps modernes.

« Cela met certainement en place, car je suis ravi de faire une nouvelle adaptation différente du livre, et d’entrer dans certaines choses que le film original n’a pas – certaines choses qui, je pense, sont au cœur de ce que le livre Et en même temps, c’est à la fois fidèle à l’histoire et au cœur du livre, mais en même temps, nous vivons à une époque différente de celle du début des années 80, et je pense qu’il y a beaucoup de choses à explorez-y ce que King fait évidemment allusion tout au long du livre que je ne vois pas autant dans le film original que je pense que nous pouvons vraiment plonger. «

Il sera intéressant de voir si le redémarrage de Firestarter sera en mesure de mieux se comporter avec le public et les critiques que le film original et de rejoindre les rangs de Soutenez-moi, Le brillant, IL, et La rédemption de Shawshank comme de grandes adaptations de tous les temps des romans de Stephen King. Cette nouvelle provient de Cinemablend.

Sujets: Firestarter